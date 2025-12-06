नैनीताल जिले के खनस्यू क्षेत्र में शनिवार (6 दिसंबर) देर शाम नशा तस्करों पर कार्रवाई के दौरान एसटीएफ टीम पर फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई है. इस हमले में एसटीएफ के हेड कांस्टेबल और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद दोनों आरोपी तस्कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस टीमें क्षेत्र में सघन अभियान चला रही हैं.

सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ ने पहले ही तस्करों से आधा माल गांव से नीचे ही बरामद कर लिया था, जबकि बचा हुआ माल गांव के ऊपरी हिस्से में मौजूद था. इसी शेष माल को लेने के लिए हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह मार्तोलिया अपने साथ एक व्यक्ति (मुकबिर/स्थानीय) को लेकर ऊपर गांव की ओर गए थे.

अचानक मकान की छत से करने लगा फायरिंग

ऊपर पहुंचने पर एसटीएफ टीम ने तस्करों से नीचे आने के लिए कहा, लेकिन दोनों तस्कर इससे उलझ पड़े और कहासुनी शुरू हो गई. नोक-झोंक बढ़ने पर दो में से एक तस्कर अचानक मकान की छत से फायरिंग करने लगा. गोलीबारी में एक व्यक्ति के जबड़े में गोली लगी, जबकि हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह मार्तोलिया के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों आरोपी तस्कर मौके से भाग निकले

घटना के बाद घायलों को तत्काल नीचे लाया गया और हल्द्वानी स्थित कृष्णा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां हेड कांस्टेबल मार्तोलिया का उपचार चल रहा है. दूसरे घायल को भी चिकित्सकीय सहायता दी गई है. फायरिंग के बाद दोनों आरोपी तस्कर मौके से भाग निकले. एसटीएफ और पुलिस टीमों ने रात में ही आसपास के जंगलों और गांवों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है.

यह घटना सवाल खड़े करती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नशा तस्करी का नेटवर्क कितनी तेजी से सक्रिय हो रहा है और किस तरह तस्कर अब पुलिस पर हमले तक करने से नहीं हिचक रहे. फिलहाल एसटीएफ दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.