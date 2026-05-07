सीएम धामी का नन्हें-नन्हें बच्चों के साथ दिखा अलग अंदाज, खूब की मस्ती और मोबाइल से ली सेल्फी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अलग और बेहद सहज अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले मुख्यमंत्री धामी का बच्चों के साथ अपनापन भरा व्यवहार लोगों को काफी पसंद आ रहा है. एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति स्नेह और सरल स्वभाव कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनसे मुलाकात करने के लिए मौजूद थे. कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ छोटे बच्चे भी भीड़ के बीच से चुपके से मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए. बच्चों ने मुख्यमंत्री से सेल्फी लेने की इच्छा जताई और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की जिद करने लगे.

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सीएम ने खुद मोबाइल हाथ में लेकर ली बच्चों संग सेल्फी

मुख्यमंत्री धामी ने भी बच्चों को निराश नहीं किया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, “ठीक है, सेल्फी लो.” इसके बाद बच्चे काफी उत्साहित हो गए और मोबाइल से तस्वीर लेने की कोशिश करने लगे. हालांकि, बच्चे छोटे कद के होने के कारण ठीक तरह से सेल्फी नहीं ले पा रहे थे. यह देखकर मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत बच्चों के हाथ से मोबाइल लिया और खुद कैमरा ऑन कर बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक कर दी.

सीएम धामी के सहज अंदाज की खूब हो रही चर्चा

मुख्यमंत्री का यह व्यवहार वहां मौजूद लोगों को काफी पसंद आया. कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने इस पूरे पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगा. वीडियो में मुख्यमंत्री धामी बच्चों के साथ बेहद सहज और आत्मीय अंदाज में नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे मुख्यमंत्री का “मानवीय और सरल चेहरा” बताया है. लोगों का कहना है कि बड़े पद पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री का बच्चों के साथ इस तरह घुल-मिल जाना उनकी सादगी को दर्शाता है.

लोगों को खूब पसंद आ रहा सीएम धामी का सरल स्वभाव

राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच मुख्यमंत्री धामी का यह अलग अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. खासतौर पर बच्चों के प्रति उनका स्नेह और अपनापन लोगों के दिल को छू रहा है. वायरल वीडियो पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इसे साझा कर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री धामी पहले भी कई मौकों पर आम लोगों, युवाओं और बच्चों के साथ सहज व्यवहार को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. एक बार फिर उनका यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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