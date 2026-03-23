उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय 'जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम का सोमवार (23 मार्च) को भव्य शुभारंभ परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. 23 से 25 मार्च तक चलने वाले इस विशेष आयोजन के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका सीधा प्रसारण सभी जनपदों में किया जाएगा.

सीएम धामी ने चार सालों की उपलब्धियों को रखा सामने

राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और यातायात विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं. शहर में कई रूटों में बदलाव किया गया है, जिससे आम लोगों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.

कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग और पिकअप प्वाइंट भी चिह्नित किए गए हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की चार सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि इन चार सालों में सरकार ने कई ऐसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने.

राजनाथ सिंह ने सीएम को बताया था 'धुरंधर' नेता

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को देशभर में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा नकल माफिया पर सख्ती के लिए कड़ा कानून, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के अभियान और फर्जी साधु-संतों के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों ने सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाया है.

मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली और निर्णयों को लेकर जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है. यही वजह है कि उन्हें 'धर्म रक्षक धामी' जैसे विशेषणों से नवाजा गया है. हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें 'धुरंधर' नेता बताया था.

प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने पर उत्सव जैसा माहौल

कार्यक्रम के दौरान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम जनता तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंच सके.

प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने पर पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल है. विभिन्न जनपदों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्यों का लोकार्पण और जनता से संवाद जैसे आयोजन किए जा रहे हैं. कुल मिलाकर, '4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ आगामी योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत कर रही है.