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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: मसूरी में सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत

उत्तराखंड: मसूरी में सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत

Mussoorie Accident: पुलिस के मुताबिक हादसे से पहले कार सवार लोगों ने पास की दुकान से कुछ सामान भी लिया था, इसके बाद जब कार स्टार्ट की तो वो अनियंत्रित हो गई और सीधा खाई में गिर गई.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 01:03 PM (IST)
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उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां उत्तरकाशी से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. हादसे के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँच गई हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा मसूरी के झड़ीपानी शॉर्टकट मार्ग पर हुआ. ये कार उत्तरकाशी से लौट रही थी, रास्ते में कार सवारों ने पास की दुकान से कुछ सामान भी लिया था, जिसके बाद जब उन्होंने कार स्टार्ट को तो वो अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे के वक्त कार में चार लोग सवार थे, ये सभी गाजियाबाद के रहने वाले थे.

मसूरी में गहरी खाई में गिरी कार

इस हादसे की जानकारी मिलते ही मसूरी थाना पुलिस SDRF और 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हादसे की जगह पर घनी झाड़ियां और दुर्गम इलाका होने की वजह से टीम को रेस्क्यू अभियान में भी काफी दिक्कतें आ रही है. अभी तक एक शव को बाहर निकाला जा चुका हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है

हादसे में चार लोगों की मौत

इस बारे में जानकारी देते हुए मसूरी पुलिस ने बताया कि आज (बुधवार) सुबह सवा नौ बजे कंट्रोल रूम को झड़ी पानी मार्ग पर कार के खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही थाना मसूरी, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम और 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची. 

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पुलिस ने नजदीकी लोगों से पूछताछ की तो पता चला की सिलेरियो गाड़ी थी, जो उत्तरकाशी से आ रही थी. उनमें से एक शख्स ने नजदीकी दुकान से कुछ सामान भी खरीदा, इसके बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. 

गाड़ी में चार लोग सवार थे जिनमें दो पुरुष दो महिलाएं शामिल थे, जिनके नाम संगीता, सविता, मानिक और सत्य प्रकाश जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं. उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. एक शव को निकाल लिया गया है, अन्य शवों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है. 

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Published at : 10 Jun 2026 01:03 PM (IST)
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Mussoorie News Mussoorie Accident UTTARAKHAND NEWS
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