मानसून से पहले उत्तराखंड में तेज बारिश, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम पानी; कल ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में मानसून के औपचारिक रूप से आने से पहले ही मौसम ने करवट बदल ली है. राज्य के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और लगातार हल्की से तेज बौछारें पड़ रही हैं. मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिनों में मानसून प्रदेश में दाखिल हो सकता है.

सोमवार को राजधानी देहरादून में दिनभर बादल छाए रहे. दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसमें करीब 30 मिमी पानी बरसा. इस बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली और तापमान भी थोड़ा गिरा. मसूरी की बारिश का असर भी देहरादून के नदी-नालों पर पड़ा, जिनका जलस्तर बढ़ गया.

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आज कई जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

बुधवार को देहरादून-बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. गुरुवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

सतर्कता की अपील

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर भूस्खलन प्रभावित मार्गों पर सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.



सोमवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा. पंतनगर में अधिकतम 32.8 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया. मुक्तेश्वर में दिन का तापमान 23.5 डिग्री और न्यूनतम 15.0 डिग्री रहा, जबकि नई टिहरी में अधिकतम 26.6 और न्यूनतम 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

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