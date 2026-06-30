हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमानसून से पहले उत्तराखंड में तेज बारिश, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम पानी; कल ऑरेंज अलर्ट

मानसून से पहले उत्तराखंड में तेज बारिश, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम पानी; कल ऑरेंज अलर्ट

Uttrakhand News In Hindi: उत्तराखंड में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है. देहरादून में 30 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 30 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मानसून के औपचारिक रूप से आने से पहले ही मौसम ने करवट बदल ली है. राज्य के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और लगातार हल्की से तेज बौछारें पड़ रही हैं. मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिनों में मानसून प्रदेश में दाखिल हो सकता है.

सोमवार को राजधानी देहरादून में दिनभर बादल छाए रहे. दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसमें करीब 30 मिमी पानी बरसा. इस बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली और तापमान भी थोड़ा गिरा. मसूरी की बारिश का असर भी देहरादून के नदी-नालों पर पड़ा, जिनका जलस्तर बढ़ गया.

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं', चंपत राय ने पूछताछ में टिन्नू यादव पर भी दिया बड़ा बयान

आज कई जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

बुधवार को देहरादून-बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. गुरुवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

सतर्कता की अपील

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर भूस्खलन प्रभावित मार्गों पर सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.


सोमवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा. पंतनगर में अधिकतम 32.8 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया. मुक्तेश्वर में दिन का तापमान 23.5 डिग्री और न्यूनतम 15.0 डिग्री रहा, जबकि नई टिहरी में अधिकतम 26.6 और न्यूनतम 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

काशी विश्वनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सावन के महीने में VIP दर्शन पर रहेगी रोक

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजा बाबू, सपा में यह क्या हो रहा है', अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज
'राजा बाबू, सपा में यह क्या हो रहा है', अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानसून से पहले उत्तराखंड में तेज बारिश, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम पानी; कल ऑरेंज अलर्ट
मानसून से पहले उत्तराखंड में तेज बारिश, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम पानी; कल ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: फिरोजाबाद में आंधी-तूफान का कहर, ई-रिक्शा पर गिरा विशालकाय पेड़; 5 लोगों की मौत
फिरोजाबाद में आंधी-तूफान का कहर, ई-रिक्शा पर गिरा विशालकाय पेड़; 5 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय से हमारा कोई लेना-देना नहीं', श्रीराम जन्मभूमि सेवा समिति के आचार्य धर्मदास महाराज का बड़ा बयान
'चंपत राय से हमारा कोई लेना-देना नहीं', श्रीराम जन्मभूमि सेवा समिति के आचार्य धर्मदास महाराज का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Ram Mandir Donation Scam: Ayodhya जा रहे Congress अध्यक्ष को रोका..पुलिस पर भड़के Ajay Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
ट्रेंडिंग
Student Cheating Viral Video : हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हेल्थ
Diabetes Diet: डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
Embed widget