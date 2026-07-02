राम मंदिर चढ़ावा चोरी: प्रतापगढ़ तक पहुंची जांच की आंच, आरोपी के भाई की कैश वाली रील पर बवाल
Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपी अविनाश के भाई अमित शुक्ल का पैसे हाथ में लिए एक फोटो सामने आया है. वह अपने हाथों में नोटो की गड्डियां पकड़े हुए है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल भेजे गए प्रतापगढ़ के बाबूपुर नरियावां निवासी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला एक वीडियो बुधवार (1 जुलाई) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. रील में वह नोटों के बंडल लिए हुए दिख रहा है. इसको लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं. इधर, अयोध्या पुलिस व एसआईटी अविनाश व उसके परिवार समेत रिश्तेदारों से पूछताछ करने कभी भी आ सकती है.
अविनाश शुक्ला से जुड़ी छानबीन प्रतापगढ़ में भी हो सकती है. बुधवार को उसके भाई अमित का वीडियो उसके इंस्टाग्राम पर प्रसारित हुआ. इसमें गाना भी बज रहा है. अमित भी अविनाश के साथ अयोध्या में रहता था. यह रील वैसे अगस्त 2025 की बनी हुई बताई जा रही है.
एसआईटी जांच में हुए तमाम बड़े खुलासे
राम मंदिर में दान और चढ़ावे की धनराशि के गबन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच तेज किए जाने के बीच, सामने आए खुलासों से मंदिर कर्मचारियों के बीच व्याप्त गहरे गठजोड़ का पता चलता है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया और राम भक्तों के विश्वास को तोड़कर अपनी जेबें भरीं.
आरोपियों से बरामद की गई नकद रकम
मंदिर चोरी कांड में हुए नवीनतम खुलासों से आठ में से सात आरोपियों से बरामद नकदी की राशि का पता चलता है. हालांकि लालची कर्मचारियों द्वारा मंदिर से करोड़ों रुपए और कीमती सामान चुराए जाने की खबरें हैं, लेकिन रिकॉर्ड में 79.85 लाख रुपए की चोरी दर्ज की गई है.
जांच टीम द्वारा अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद ये खुलासे हुए हैं. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, लवकुश और अनुकल्प मिश्रा से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है, जबकि कथित लूट के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में उभरे राम शंकर यादव उर्फ तिन्नू यादव को 1 लाख रुपए नकद छिपाते हुए पकड़ा गया है.
दस्तावेजों के अनुसार, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपए और अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपए बरामद किए गए हैं. आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से मंदिर में चढ़ावे से अवैध रूप से प्राप्त की गई भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. उससे 20.39 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई. पुलिस ने जांच के दौरान उसके पास से डॉलर और कुछ अन्य मुद्रा भी बरामद की.
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