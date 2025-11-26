उत्तराखंड में मनरेगा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, बोर्ड में पंजीकरण शुरू

उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण की औपचारिक शुरुआत की. इसके साथ ही अब वर्ष में न्यूनतम 90 दिन कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिक भी कर्मकार बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सहूलियतें पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है, ताकि हर व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सके.

मनरेगा में 16 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत राज्य में कुल 16.3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक हैं. अब इनमें से वे श्रमिक जो वर्ष में 90 दिन तक कार्य करते हैं, बोर्ड की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा सहायता, दो बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग तथा श्रमिक मृत्यु सहायता जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने बताया कि वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पहले से पंजीकृत हैं, और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को इससे जोड़ना है.

इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर विशेष जोर देते हैं, और उसी दिशा में राज्य सरकार उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर बढ़ें.

कार्यक्रम में सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने बताया कि श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह व्यवस्था लागू की जा रही है. मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकासखंड स्तर पर किया जाएगा. श्रमायुक्त पीसी दुम्का ने कहा कि बोर्ड में पंजीकरण के बाद मनरेगा कर्मकार भी अन्य श्रमिकों की तरह सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे इस अवसर पर आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.