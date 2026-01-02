हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्लफ्रेंड संग नए साल का जश्न मनाने नैनीताल गया पति, पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, बीच सड़क हुआ बवाल

गर्लफ्रेंड संग नए साल का जश्न मनाने नैनीताल गया पति, पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, बीच सड़क हुआ बवाल

Nainital News: शख्स गाजियाबाद से गर्लफ़्रेंड के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचा था, जहां उसके पीछे-पीछे पत्नी भी पहुंच गई, जिसके बाद उसने नाटकीय ढंग से उसे रंगे हाथ पकड़ लिया.

By : दानिश खान | Updated at : 02 Jan 2026 07:41 AM (IST)
नैनीताल में नए साल का जश्न उस समय हंगामे में बदल गया, जब गाजियाबाद से गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पहुंचे एक युवक को उसकी पत्नी ने पकड़ लिया. यह घटना नैनीताल के मॉल रोड क्षेत्र के आसपास की बताई जा रही है, जहां पत्नी ने पति को सार्वजनिक स्थान पर रंगे हाथों पकड़ लिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक गाजियाबाद का रहने वाला है और नए साल का जश्न मनाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नैनीताल पहुंचा था. वहीं उसकी पत्नी प्रीति, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, को पति के नैनीताल आने की भनक लग गई थी. प्रीति पिछले चार दिनों से नैनीताल में अपने पति को तलाश रही थीं. पत्नी का कहना है कि कई दिनों से पति उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसके बाद उसे शक हुआ.

कार के बोनट पर चढ़ी पत्नी

पति को ढूंढते हुए प्रीति की नजर नैनीताल में उसकी कार पर पड़ी, जिसके बाद उसने पति को रोकने की कोशिश की और कहा कि वो उससे बात करना चाहती है लेकिन पति ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां से जाने लगा. आरोप है कि युवक ने जब कार नहीं रोकी तो प्रीति उसके बोनट पर चढ़ गई, जिसके बाद पति काफी दूर तक कार के बोनट पर उसे घसीटते हुए ले गया. 

सड़क पर इस बवाल को देख आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने पीछा करते हुए तुरंत कार को रुकवाया. कार रुकते ही पति के साथ मौजूद गर्लफ्रेंड  कार से निकल भाग गई. इसके बाद गुस्से और आक्रोश में आई पत्नी प्रीति ने कार के पिछले शीशे पर पत्थर मार दिया, जिससे शीशा टूट गया. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने मामले को शांत कराया

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की और मामला शांत करवाया. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.  

Published at : 02 Jan 2026 07:41 AM (IST)
