अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों बवाल देखने को मिल रहा है.प्रार्थना और उसके बच्चे को लेकर शाह और कोठारी परिवार में खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. इन सबके बीच अनुपमा बुरी तरह से पीसती हुई नजर आ रही है.शो में अब तक देखने को मिला कि गुस्से में पराग चप्पल से अंश को मारता है.

अंश की बेइज्जती होते देख अनुपमा बुरी तरह से भड़क जाती है.अनुपमा कहती है कि जब तक प्रार्थना ठीक नहीं हो जाती वो मुंबई नहीं जाएगी. हालांकि, वो ऐसा नहीं कर पाएगी. अपकमिंग एपिसोड में जस्सी उसे वीडियो कॉल करके चॉल को तोड़ने वाली बात बताएगी.

पराग की हालत देख वसुंधरा और ख्याति घबरा जाएंगे

इस बात को सुन अनुपमा को गहरा झटका लगेगा.अनुपमा के घर वापस आने के बाद पराग अपने गुस्से को शांत करने के लिए ठंडे पानी से नहाता है.पराग को ऐसे हालत में देख ख्याति और वसुंधरा दोनों घबरा जाएंगे.पूरा परिवार प्रार्थना की वजह से परेशान होने वाला है.

ऐसे में अनुपमा को घर के लोग मुंबई जाने से मना करेंगे. लेकिन, किंजल उसका सपोर्ट करेगी.अनुपमा इस दौरान पागलों जैसी हरकत करती हुई नजर आएगी.अनुपमा को पता चलेगा कि चॉल के टूटने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं.इस बात को सुन वो खूब रोने वाली है.

रजनी करेगी पराग को बर्बाद

परिवार के खिलाफ अनुपमा मुंबई पहुंच जाएगी.वहां, पहुंच वो चॉल को तोड़ने से रोकने की कोशिश करेगी. ऐसा होते ही पराग के बिजनेस प्लान पर पानी फिर जाएगा.ऐसे में रजनी की वजह से पराग की बर्बादी होने वाली है. पराग से रजनी सालों पुराना बदला लेने वाली है.

पराग की सारी इंवेस्टमेंट रजनी की वजह से रातों रात बर्बाद हो जाएगी.ऐसे में पराग और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा. इस बात को सुन वसुंधरा सदमे में चली जाएगी.अनुपमा को पता चल जाएगा कि रजनी ने कैसे बेवकूफ बनाकर उससे चॉल के पेपर्स पर साइन करवा लिया है. कोर्ट में भी अनुपमा इस बात को साबित कर देगी.इधर, गौतम परागी की बर्बादी का जश्न मनाने वाला है.

