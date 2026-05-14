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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अब मान्यता और रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी फीस, न मानने पर एक्शन

उत्तराखंड में मदरसों पर सख्ती, अब मान्यता और रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी फीस, न मानने पर एक्शन

Uttarakhand News In Hindi: धामी सरकार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मदरसों को मान्यता प्राप्त करने और पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 14 May 2026 10:42 AM (IST)
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मदरसों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. इस नई व्यवस्था के तहत अब राज्य के सभी मदरसों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने और पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा.

राज्य में मदरसों को व्यवस्थित बनाना के उद्देश्य से फैसला

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राज्य में संचालित मदरसों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कई मदरसे बिना किसी स्पष्ट पंजीकरण प्रक्रिया और निगरानी के संचालित हो रहे थे. ऐसे में सरकार ने इन संस्थानों को एक नियामक ढांचे में लाने के लिए यह कदम उठाया है.

नई नियमावली के अनुसार, मदरसों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा. पंजीकरण के लिए शुल्क जमा करने के साथ-साथ उन्हें अपनी शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षकों की जानकारी, छात्रों की संख्या और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थान न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

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बिना पंजीकरण के किसी भी मदरसे का संचालन अवैध

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के किसी भी मदरसे का संचालन अवैध माना जाएगा. यदि कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसमें मान्यता रद्द करना या संस्थान को बंद कराने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं. यह व्यवस्था राज्य में शिक्षा संस्थानों के लिए एक समान और पारदर्शी प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

नई नीति के तहत सरकार को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह समय-समय पर मदरसों की समीक्षा कर सके. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वहां शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे और छात्रों को उचित सुविधाएं मिल रही हैं. साथ ही, यह कदम शिक्षा प्रणाली को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद करेगा.

छोटे मदरसों के लिए नियमों का पालन करना मुश्किल

हालांकि, इस फैसले के बाद विभिन्न वर्गों में चर्चा शुरू हो गई है. जहां एक ओर सरकार इसे शिक्षा सुधार और पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, वहीं कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देख रहे हैं. खासकर छोटे मदरसों के लिए शुल्क और नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

इसके बावजूद, सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही, यह सुनिश्चित होगा कि सभी संस्थान तय मानकों के तहत संचालित हों और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके. कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है.

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Published at : 14 May 2026 10:42 AM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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