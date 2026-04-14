उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित सीनियर भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तबादला सूची आखिरकार जारी कर दी गई है. इस सूची में कुल 13 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. खास बात यह है कि यह तबादला सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से ठीक एक दिन पहले जारी की गई है.

जारी आदेश के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल से मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण) की जिम्मेदारी हटा ली गई है. उन्हें अब सीईओ CAMPA और नियोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं प्रमुख वन संरक्षक एसपी सुबुद्धि से नोडल की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है, जबकि उनके पास वन पंचायत, अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड और निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी यथावत रहेगी.

तबादले के साथ अधिकारियों को मिली ये जिम्मेदारियां

जानकारी के अनुसार, अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पांडे से वन अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें परियोजना एवं सामुदायिक वानिकी के साथ-साथ सीसीएफ एडमिन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इसी क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक नरेश कुमार को मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. हाल ही में केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटे सुरेंद्र मेहरा को वन अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ सतर्कता और विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है. मीनाक्षी जोशी को नोडल की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनसे मानव संसाधन का कार्यभार वापस लिया गया है. साथ ही उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

सुशांत पटनायक से परियोजना एवं सामुदायिक वानिकी की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें वनाग्नि और मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण) का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है. मुख्य वन संरक्षक पी.के पात्रो को मानव संसाधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उनसे बांस एवं रेशा विकास परिषद के सीईओ का प्रभार वापस लिया गया है.

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वन संरक्षक और क्षेत्रीय प्रबंधक बने पंकज कुमार

पंकज कुमार को निदेशक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व (Nanda Devi Biosphere Reserve) पद से हटाकर वन संरक्षक (दक्षिण) बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक, वन विकास निगम रामनगर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. विनय कुमार भार्गव को वन संरक्षक (अनुसंधान) की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आकाश वर्मा को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

नीतू लक्ष्मी को सौंपी गई एडिशनल सीईओ की जिम्मेदारी

नीतीश मणि त्रिपाठी से वन संरक्षक (दक्षिणी कुमाऊं) की जिम्मेदारी हटाकर उन्हें वन संरक्षक (पश्चिमी वृत्त) बनाया गया है. वहीं केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटीं नीतू लक्ष्मी को वन संरक्षक (यमुना) के साथ-साथ एडिशनल सीईओ CAMPA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इस व्यापक फेरबदल को वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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