शीतलहर का प्रकोप जारी, उत्तराखंड के इस शहर में 12वीं तक के सभी स्कूल कल रहेंगे बंद

उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर के दृष्टिगत नर्सरी से कक्षा 12वीं तक समस्त विद्यालय मंगलवार (30 दिसंबर) को बंद रहेंगे. मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे और अत्याधिक ठंड रहने की चेतावनी के यह फैसला लिया गया है. जिला के सभी अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है.

हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षाधिकारी को इस निर्देश की सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शीतलहर के दृष्टिगत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा सोमवार (29 दिसंबर) को उत्तराखंड के लिए 5 दिनों की जनपद स्तरीय चेतावनी दी गई है. इस चेतावनी के चलते मंगलवार (30 दिसंबर) को हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं शीत दिवस व घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना जताई गई है. साथ ही मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.

आदेश में कहा गया है कि स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिले के आंगवबाड़ी केंद्र, शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित की जाती है.

आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का पालन किया जाना चाहिए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है. आदेश का उल्लंघन करने पर उन स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि लगातार हो रहे मौसम में बदलाव और बढ़ती ठंड के बीच स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता बनी हुई है. इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है. बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए और शीतलहर के प्रकोप के बीच कई राज्यों ने सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं.