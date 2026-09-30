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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड चुनावः एक दशक बाद फिर उठा Dennis शराब का मुद्दा, BJP ने कांग्रेस को घेरा

उत्तराखंड चुनावः एक दशक बाद फिर उठा Dennis शराब का मुद्दा, BJP ने कांग्रेस को घेरा

उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने डेनिस शराब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी ने इस एआई वीडियो और सोशल मीडिया को हथियार बनाया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 30 Sep 2026 07:55 PM (IST)
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उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, पुराने मुद्दे एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आने लगे हैं. हरीश रावत सरकार के दौर से जुड़ा डेनिस शराब का विवाद एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पुराने आरोपों के साथ AI वीडियो और सोशल मीडिया भी सियासी हथियार बन गए हैं.

उत्तराखंड की सियासत में शराब और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है. हरीश रावत सरकार के दौर में आबकारी नीति और डेनिस ब्रांड को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए थे. 2016 में बीजेपी ने तत्कालीन सरकार की आबकारी नीति पर जांच की मांग तक की थी.जबकि हरीश रावत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया था. यानी करीब एक दशक पुराना ये मुद्दा अब 2027 के चुनावी माहौल में फिर लौट रहा है.

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बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा

अब भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर वेलकम टू डेनिस वर्ल्ड नाम से एक एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किया है. इसमे  पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही कांग्रेस के नेताओं को भी दिखाया गया है. भाजपा विधायक विनोद चमोली ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव है और कांग्रेस के नेता हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार में उनके समय जो घोटाले और कांड हुए अगर लोगों के जहन से निकल गए हों तो उन्हें स्मरण कराना पड़ेगा. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलती से आ गई तो ऐसे कांड दोबारा होंगे, इसलिए चुनाव के दौर में पुरानी चीजों को हाईलाइट करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि डेनिस ब्रांड की चर्चा उस समय हरदा ब्रांड तक के नाम से होती थी. पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि हरीश रावत के नाम से एक शराब बनी और कांग्रेस ने उसका आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की. 

कांग्रेस ने किया पलटवार 

हालांकि, कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है. कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से इनकी सरकार है. इतने साल में अगर कोई गड़बड़ी या घोटाला हुआ है तो मुकदमा करो, कार्रवाई करो. सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप और प्रचार करने से कुछ नहीं होगा. आप चाहे कितने भी AI वीडियो बना लें, उससे सच्चाई नहीं बदलने वाली. सरकार में हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे.

गौरतलब है कि 2027 से पहले उत्तराखंड की सियासत में पुराने मुद्दों की नई पैकेजिंग शुरू हो चुकी है. डेनिस का जिन्न एक बार फिर बाहर है और इस बार उसके साथ AI का नया दौर भी है. बीजेपी के इस हमले को अब सोशल मीडिया पर चल रहे AI वीडियो ने भी नया रंग दे दिया है, यानी पुराना मुद्दा, नया डिजिटल अंदाज और निशाने पर फिर हरीश रावत हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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