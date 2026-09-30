मेरठ नीला ड्रम केस: आया कोर्ट का फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस मामले में मेरठ के कोर्ट ने आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दे दिया है. वहीं, सजा की तारीख का ऐलान कुछ समय में होने की बात कही गई है.

सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. फैसला सुनाने से पहले जज ने मुस्कान से पूछा- 'आज फैसले का दिन आ गया है. मुस्कान क्या लग रहा है? हमने जो करना है कर दिया. आज सजा नहीं सुनानी है, क्या लगता है?' वहीं, जज ने कहा कि अपराध समाज में डर का माहौल बनाता है. उन्होंने मुस्कान से कहा कि सजा क्या देनी है यह आप बताएंगी.

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