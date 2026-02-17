हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचारधाम यात्रा में स्लॉट बुक कर न आने वालों पर सख्ती, अब हर रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है इतनी फीस

चारधाम यात्रा में स्लॉट बुक कर न आने वालों पर सख्ती, अब हर रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है इतनी फीस

Uttarakhand News: चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी अमित लोहनी ने हर साल ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में आ रही परेशानी को लेकर पर्यटन विभाग पंजीकरण पर 10 रुपये का प्रतीकात्मक शुल्क लगाने पर विचार रखा है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 Feb 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लेकर हर साल एक समस्या सामने आती है, जिसमें लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लेते हैं और फिर आते ही नहीं. इस वजह से जो श्रद्धालु सच में यात्रा करना चाहते हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चों के साथ आने वाले परिवार, उन्हें स्लॉट नहीं मिलता. इस समस्या से निपटने के लिए पर्यटन विभाग अब पंजीकरण पर 10 रुपये का प्रतीकात्मक शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है.

चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी अमित लोहनी ने साफ किया कि यह प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है और कोई अंतिम आदेश नहीं आया है. उनका कहना है कि छोटी सी राशि भी फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने में कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि जब पैसे लगेंगे तो लोग सोच-समझकर रजिस्ट्रेशन करेंगे.

व्यवस्था सुधरेगी तो भीड़ पर भी रहेगी नजर

पंजीकरण शुल्क से सिर्फ डमी बुकिंग नहीं रुकेगी, बल्कि प्रशासन को यात्रियों की तारीखवार सटीक जानकारी भी मिलेगी. इससे भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्लानिंग और रूट मैनेजमेंट आसान होगा. QR कोड और डिजिटल पास के जरिये हर यात्री की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, जिससे भगदड़ और जाम जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा.

2013 की त्रासदी के बाद से यात्रियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन की अहमियत और भी बढ़ गई है. किसी आपदा की स्थिति में पंजीकृत यात्री का मोबाइल नंबर और इमरजेंसी संपर्क होने से रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ज्यादा तेज और असरदार हो जाता है.

कारोबारियों की मांग पर बनी उपसमिति

होटल और टूर-ट्रैवल एसोसिएशन की मांग पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की है. यह समिति जल्द ही अपनी सिफारिशें देगी और उम्मीद है कि एक-दो दिन में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

ऋषिकेश स्थित चारधाम कार्यालय में हुई बैठक में होटल एसोसिएशन, टूर-ट्रैवल यूनियन और डांडी-कांडी संचालकों ने अपने सुझाव दिए. अगली बैठक तीर्थ पुरोहितों के साथ होगी, जिसके बाद यात्रा संचालन को अंतिम रूप दिया जाएगा. आयुक्त ने यह भी सख्त हिदायत दी है कि डग्गामार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी और पार्किंग की सुविधा केवल उन्हीं होटलों को मिलेगी जहाँ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है.

कपाट खुलने की तारीखें भी हुई तय

इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलेंगे. केदारनाथ धाम 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाया जाएगा.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Char Dham Yatra UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा में स्लॉट बुक कर न आने वालों पर सख्ती, अब हर रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है इतनी फीस
चारधाम यात्रा में स्लॉट बुक कर न आने वालों पर सख्ती, अब हर रजिस्ट्रेशन पर लग सकती है इतनी फीस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: जंगलों में आग लगने की घटनाएं, फायर सीजन की शुरुआत में ही सुलगे जंगल, 42 हेक्टेयर क्षेत्र राख
उत्तराखंड: जंगलों में आग लगने की घटनाएं, फायर सीजन की शुरुआत में ही सुलगे जंगल, 42 हेक्टेयर क्षेत्र राख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
टिहरी-नैनीताल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ISI और LTTE का सामने आया नाम
टिहरी-नैनीताल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ISI और LTTE का सामने आया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
हेल्थ
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget