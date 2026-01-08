हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में कांग्रेस के 'मनरेगा बचाओ' अभियान का ऐलान, विधानसभा का घेराव करेगी पार्टी

उत्तराखंड में कांग्रेस के 'मनरेगा बचाओ' अभियान का ऐलान, विधानसभा का घेराव करेगी पार्टी

Uttarakhand News: कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मनरेगा को लेकर एक विस्तृत आंदोलन कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी किया. इसके तहत चरणबद्ध तरीके से धरना-प्रदर्शन पर आंदोलन किए जाएंगे.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Jan 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. प्रेस वार्ता कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई अहम बैठक के बाद की गई, जिसमें संगठनात्मक रणनीति और आगामी आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा हुई. कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से देश के करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार का अधिकार दिया गया.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भी मनरेगा ने गरीब और कमजोर तबके को बड़ी राहत दी और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इस योजना पर लगातार चोट की है और बजट कटौती व भुगतान में देरी कर मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं.

आंदोलन कार्यक्रम का शेड्यूल जारी

प्रदेश प्रभारी ने मनरेगा को लेकर एक विस्तृत आंदोलन कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी किया. उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी. 11 जनवरी को जिला स्तर पर मनरेगा वर्करों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन का अनशन किया जाएगा. इसके बाद गांव-गांव, घर-घर चौपाल लगाकर आम लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चिट्ठियां भी जनता तक पहुंचाई जाएंगी.

31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन

उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से वार्ड स्तर पर धरना दिया जाएगा. वहीं 31 जनवरी से 6 फरवरी तक “मनरेगा बचाओ अभियान” के तहत हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जाएंगे. इसके बाद 7 फरवरी से 15 फरवरी तक विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है. इस पूरे अभियान के दौरान चार बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएगी.

कुमारी शैलजा ने उठाया अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा

कुमारी शैलजा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया. उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के कारण उत्तराखंड का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ है. शैलजा ने आरोप लगाया कि इस मामले में सत्ता से जुड़े लोग भी शामिल हैं. उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके.

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
MGNREGA Dehradun News Selja Kumari UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
साउथ सिनेमा
The Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव
3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, सीबीएफसी ने फिल्म में किए ये बदलाव
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है' Mamta Banerjee बड़ा बयान
Gold और Silver के बाद Copper पर क्यो है Market की नजर | Paisa Live
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
साउथ सिनेमा
The Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव
3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, सीबीएफसी ने फिल्म में किए ये बदलाव
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget