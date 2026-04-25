हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand: देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल

Uttarakhand: देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM धामी ने देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

Pushkar Singh Dhami Rally: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली में प्रतिभाग किया. इस दौरान मुख्यमंत्री, हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं के साथ परेड ग्राउंड से घंटाघर तक जन आक्रोश पदयात्रा में भी शामिल हुए. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था. परंतु लोकसभा में संख्या बल के कारण बिल पारित नहीं हो पाया." उन्होंने कहा, "विपक्ष ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति का अधिकार छिनने का काम किया है." उन्होंने कहा, "देश की नारी, अन्याय के विरुद्ध अवश्य आवाज उठाएगी क्योंकि अब नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी है." 

महिला सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विपक्ष ने विफल करके देश के साथ महा पाप किया है." मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण का आधार माना है. महिलाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं. बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान, उज्ज्वला योजना, एवं जन धन योजना द्वारा करोड़ों बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को आगे बढ़ने का काम किया गया है."

सरकार की उपलब्धियां और महिलाओं की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में 6 महिला कैबिनेट मंत्री रही हैं, वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं." उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज की बेटी, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं. केंद्रिय मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है." 

उत्तराखंड सरकार की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है. राज्य में महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए   सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में  समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है. इसके साथ राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है." मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं." 

Published at : 25 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand: देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल
देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली, CM धामी परेड ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा में हुए शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत का तुषार चौहान कैसे बन गया हिजबुल्लाह? आतंकी कनेक्शन के बाद यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार
बागपत का तुषार चौहान कैसे बन गया हिजबुल्लाह? आतंकी कनेक्शन के बाद यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: हरदोई में ई-रिक्शा सवार 10 साल की बच्ची पर फायरिंग, बदमाशों ने सफेद मुखौटा पहन बनाया निशाना
हरदोई में ई-रिक्शा सवार 10 साल की बच्ची पर फायरिंग, बदमाशों ने सफेद मुखौटा पहन बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: 'रोटी-बेटी' के रिश्तों पर 'कस्टम' की दीवार! नेपाल सरकार के नए फरमान से खड़ा हुआ विवाद
बहराइच: 'रोटी-बेटी' के रिश्तों पर 'कस्टम' की दीवार! नेपाल सरकार के नए फरमान से खड़ा हुआ विवाद
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
महाराष्ट्र
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
आईपीएल 2026
Watch: विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
बॉलीवुड
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
पंजाब
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget