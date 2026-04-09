उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने क्यों बढ़ाया CMO की 16 सदस्यीय टीम का कार्यकाल? जानें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी कार्यशैली और टीम पर भरोसा जताते हुए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में कार्यरत 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है. शासन की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सभी को 28 फरवरी 2027 तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया है. इस निर्णय के बाद अब ये सभी अधिकारी और कर्मचारी अगले एक वर्ष तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे.

इससे पहले इनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक निर्धारित था, लेकिन अब राज्य सरकार ने उनके अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें एक साल का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के कामकाज का एक अहम केंद्र होता है. यहीं से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है.

किन अधिकारियों का बढ़ाया गया कार्यककाल?

इसके अलावा जनसंपर्क से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य भी इसी कार्यालय के माध्यम से संपन्न होते हैं. ऐसे में यहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वेतनमान लेवल-10 पर तैनात समन्वयकों में दलबीर सिंह दानू, हरीश कोठारी, राजू बिष्ट, मधुसूदन जोशी, किशोर चंद्र भट्ट, भुवन कुमार, अर्चना राजहंस, आलोक सत्याल, मदन मोहन सती, इंद्रजीत सिंह और हरी सिंह भंडारी शामिल हैं. इन सभी का कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये आगे भी समन्वय से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.

OSD और जनसंपर्क अधिकारी को भी मिला विस्तार

इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर तैनात सत्य प्रकाश रावत को भी सेवा विस्तार दिया गया है. वहीं, जनसंपर्क से जुड़े कार्यों को संभाल रहे जनसंपर्क अधिकारी राजेश सेठी का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है. जनसंपर्क विभाग के जरिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाती है, इसलिए इनकी भूमिका भी बेहद अहम होती है. इसी क्रम में अनु सेवक के रूप में कार्यरत अमन को भी सेवा विस्तार मिला है.

क्यों अहम है धामी का ये कदम

वहीं, OSDके रूप में कार्य कर रहीं सरिता तोमर और मुख्य समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे आनंद मोहन रतूड़ी का कार्यकाल भी आगे बढ़ाया गया है. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कार्यालय की 16 सदस्यीय टीम को एक और वर्ष के लिए जिम्मेदारी सौंपते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे अपनी मौजूदा टीम के कामकाज से संतुष्ट हैं. यह निर्णय प्रशासनिक स्थिरता और बेहतर समन्वय बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.