हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा...', CM योगी की अपराधियों को चेतावनी

'जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा...', CM योगी की अपराधियों को चेतावनी

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने से पूरे राज्य में लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Jun 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार की ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति जारी रहेगी. योगी ने आगाह किया कि जो लोग गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने, व्यापारियों को डराने-धमकाने या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले ‘फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स’ का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा ही विकास और औद्योगिक प्रगति की नींव है. सीएम योगी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते, उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा, जो वे समझते हैं.

उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ राज्य की ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति बिना किसी अपवाद के जारी रहेगी. योगी ने गीडा में लगभग 208 करोड़ रुपये की 71 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने राज्य की औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में मदद की है, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही जमीन पर उतर चुकी हैं.

गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने से पूरे राज्य में लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. सीएम योगी ने ‘फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स’ को एमएसएमई के ​​लिए एक ‘प्लग-एंड-प्ले’ मॉडल बताते हुए कहा कि जिन उद्यमियों के पास जमीन खरीदने और फैक्टरी स्थापित करने के संसाधन नहीं हैं, वे न्यूनतम निवेश के साथ तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं.

Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत

Published at : 04 Jun 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Gorakhpur News YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा...', CM योगी की अपराधियों को चेतावनी
'जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा...', CM योगी की अपराधियों को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट गिरा, शटरिंग में दबने से एक मजदूर की मौत, 7 घायल
सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट गिरा, शटरिंग में दबने से एक मजदूर की मौत, 7 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: नकली नोट देकर खरीदते थे नवजात, न देने पर कर लेते थे किडनैप! आंध्र प्रदेश में बेचते थे, 12 गिरफ्तार
नकली नोट देकर खरीदते थे नवजात, न देने पर कर लेते थे किडनैप! आंध्र प्रदेश में बेचते थे, 12 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
क्रिकेट
India-Afghanistan Test: सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
विश्व
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
बिहार
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
विश्व
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
ट्रेंडिंग
Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget