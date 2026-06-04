'जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते उनसे उसी भाषा में निपटा...', CM योगी की अपराधियों को चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार की ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति जारी रहेगी. योगी ने आगाह किया कि जो लोग गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने, व्यापारियों को डराने-धमकाने या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले ‘फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स’ का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा ही विकास और औद्योगिक प्रगति की नींव है. सीएम योगी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते, उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा, जो वे समझते हैं.

उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ राज्य की ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति बिना किसी अपवाद के जारी रहेगी. योगी ने गीडा में लगभग 208 करोड़ रुपये की 71 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने राज्य की औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में मदद की है, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही जमीन पर उतर चुकी हैं.

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने से पूरे राज्य में लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. सीएम योगी ने ‘फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स’ को एमएसएमई के ​​लिए एक ‘प्लग-एंड-प्ले’ मॉडल बताते हुए कहा कि जिन उद्यमियों के पास जमीन खरीदने और फैक्टरी स्थापित करने के संसाधन नहीं हैं, वे न्यूनतम निवेश के साथ तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं.

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