उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 26 मई को तीन दिन के बच्चे के अपहरण को केस को सुलझाते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मानव तस्करी गिरोह से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें छह पुरुष व छह महिलाएं हैं.ये गैंग दिल्ली-एनसीआर से बच्चा चोरी करके आंध्र प्रदेश में बेचते थे.

ये गैंग पहले गरीब परिवारों से पैसे का लालच देकर बच्चा खरीदने की कोशिश करते थे, अगर परिवार इंकार कर डेटा था और बच्चा चुरा लेते थे. पुलिस ने इनके पास से नकली नोट भी बरामद किये हैं. इस मामले में अभी तीन महिला व दो पुरुष फरार हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

डीसीपी रूरल सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि थाना ट्रॉनिका सिटी में 26 मई को हिना ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी तीन दिन की बच्ची को चोरी कर लिया गया है.पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो बड़ा मामला निकाल कर सामने आया पकड़ी गई गैंग लीडर राबिया ने बताया की हिना उसकी बहन की सौतन है.उसको बच्चा होने वाला था जिसमें उसका ₹200000 का सौदा किया था.हिना अपना बच्चा बेचने को तैयार हो गई थी.लेकिन बच्चा होते ही उसका लगाव अपनी बच्ची की तरफ बढ़ गया तो राबिया ने हिना की बच्ची को चुपचाप चुरा लिया था.

पकड़े गए लोग में राजस्थान का सुनील, दिल्ली का संजय, गौतम,बुधनगर का राजेंद्र गाजियाबाद का पवन, दिल्ली का मनोज, इटावा की राबिया, गाजियाबाद का विनीत, राजस्थान का कृष्णा, गाजियाबाद की फरमीना, दिल्ली की ज्योति, गाजियाबाद की पूजा और दिल्ली की कुमकुम है.

पैसे में नकली नोट का करते थे इस्तेमाल

जो इसमें पांच लोग फरार है उसमें आंध्र प्रदेश के राजू और दीप्ति है.साथ में गाजियाबाद के नाजिम और तरन्नुम और दिल्ली की आरती है.छानबीन में सामने आया है कि पहले यह पैसे की बात करते हैं और बदले में नकली नोट देते हैं.इनके कब्जे से 11 दिन का नवजात शिशु और आंध्र प्रदेश तक जाने के लिए यह लगातार कार बदलते हैं तो इन से तीन कार और नकली 290000 रुपए बरामद हुए हैं.पुलिस का मानना है कि अब तक एक दर्जन बच्चे चोरी करके बेच चुके हैं.इनके ऊपर राजस्थान हरियाणा आदि में मुकदमे दर्ज हैं.

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