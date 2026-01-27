उत्तराखंड में UCC दिवस: सीएम धामी बोले- देश को समानता का रास्ता दिखाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड

उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में UCC दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी उत्तराखंड के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता लागू करने का जो वादा किया था, उसे पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ पूरा किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, लेकिन दशकों तक यह केवल एक विचार बनकर रह गया. उत्तराखंड वह पहला राज्य बना, जिसने इस संवैधानिक भावना को धरातल पर उतारने का साहसिक और ऐतिहासिक कार्य किया. उन्होंने कहा कि UCC का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होना राज्य सरकार के लिए गर्व का विषय है.

देवभूमि से समानता का संदेश

सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि देवभूमि उत्तराखंड गंगा, यमुना, आदि कैलाश, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थलों की भूमि है. इसी पावन धरती से आज समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश पूरे देश को दिया गया है. उन्होंने कहा कि UCC केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज में समान अधिकार, महिला सशक्तीकरण और सभी नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है.

राज्यभर में विशेष कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रदेश के सभी जनपदों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद, जागरूकता कार्यक्रम और महिला सशक्तीकरण से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को UCC के प्रावधानों, लाभों और इसके सामाजिक प्रभावों की जानकारी दी जाए.

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता ने समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत किया है. यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हुआ है.

चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस वर्ष यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए जल्द ही समीक्षा बैठकें की जाएंगी.

सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के अनुभवों, श्रद्धालुओं के सुझावों और फीडबैक के आधार पर इस बार की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा. सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन जैसे सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास और आस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है. UCC दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है.