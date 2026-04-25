पिता टैक्सी ड्राइवर और साधारण परिवार, जानें कौन हैं 12वीं में टॉप-3 में जगह बनाने वालीं वंशिका

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए. हरिद्वार की वंशिका ने 12वीं में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. जिसके बाद उनके कॉलेज और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और उसे बधाई देने वालों का तांता लग गया है. वंशिका ने बोर्ड परीक्षा में 97% नंबर प्राप्त किए.

हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर की छात्रा वंशिका के पिता टैक्सी ड्राइवर है और वे बेहद साधारण परिवार से आती है. वंशिका की इस उपलब्धि पर शिक्षक, परिजन और सहपाठी छात्र-छात्राएं बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं. खुद वंशिका भी अपनी इस सफलता पर खुशी से फूले नहीं समा रही है. वंशिका के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और वे बेहद साधारण परिवार से आती हैं.

भविष्य में टीचर बनना चाहती है वंशिका

बोर्ड के रिजल्ट को वंशिका बेहद उत्साहित है, उसे टॉप तेन का तो अंदाजा था, लेकिन टॉप 5 में जगह बना लेगी, उसके लिए दोहरी ख़ुशी है. वंशिका का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की है और इसी वजह से उन्हें ये उपलब्धि मिली है. उसके माता-पिता और शिक्षक भी ख़ुशी से फूले नहीं समा रहे. वंशिका आगे चलकर टीचिंग की फील्ड में कैरियर बनाना चाहती है.

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परीक्षा पैटर्न बदला

विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय पाल ने वंशिका की इस उपलब्धि पर उसे खूब सराहा, बोले उसने और शिक्षकों ने खूब मेहनत की है. इस बार अचानक बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न भी बदल दिया था, जिसके लिए वंशिका की मेहनत को सलाम है. उन्होंने बाकी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी बधाई दी है. आगे कहा कि वंशिका की मेहनत से बाकी छात्र-छात्राएं भी प्रेरणा लेंगी. हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं.

यहां बता दें कि 10वीं में 92.10% छात्र पास हुए हैं, जिसमें अक्षत गोपाल ने 98.2% अंकों के साथ टॉप किया है, जबकि 12वीं में गीतिका और सुशीला ने 98% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है.

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