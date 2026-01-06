उत्तर प्रदेश के मऊ जिले स्थित मऊ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार (6 जनवरी 2026) को उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई, जब गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल (मुंबई) जा रही काशी एक्सप्रेस (15018) ट्रेन में बम होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल सख्त कदम उठाए गए.

बम की सूचना मिलते ही एसपी इलामारन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. कोतवाल अनिल कुमार सिंह, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को खाली कराया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसके बाद बम स्क्वायड टीम की मदद से सघन जांच अभियान शुरू किया गया.

बम की सूचना से यात्रियों में हड़कंप

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही 15018 ट्रेन की हर बोगी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है. प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाके को भी घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है. अचानक हुई इस कार्रवाई से यात्रियों में दहशत का माहौल रहा, हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को शांत और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है.

जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना करने पर होगा फैसला

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना करने का निर्णय लिया जाएगा. ट्रेन में बम होने की सूचना में कितनी हकीकत है यह तो जांच के बाद ही चल पाएगी लेकिन पूर्व में झांसी रेलवे स्टेशन में 30 नवंबर 2025 को हीराकुंड एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों के बीच सीट को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक यात्री ने तीन मुस्लिम यात्रियों पर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया था.

