'जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी', कोटद्वार विवाद पर उत्तराखंड के BJP सांसद की दो टूक

उत्तराखंड के कोटद्वार में हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब इस मामले में नेताओं की भी एंट्री हो गई है, जहां कुछ लोग बजरंग दल के पक्ष में हैं तो कई लोग मुस्लिम दुकानदार पर हुए हमले के दौरान बीच-बचाव कराने वाले दीपक के पक्ष में हैं. अब इस मामले पर उत्तराखंड बीजेपी सांसद नरेश बंसल का बयान सामने आया है.

कोटद्वार मामले पर उत्तराखंड बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साफ कि कहा जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके साथ ही बीजेपी सांसद राहुल गांधी द्वारा उत्तराखंड के दीपक भारत का हीरो बताए जाने पर कहा कि राहुल गांधी का अपना एजेंडा है.

वहीं इस मामले पर एसएसपी पौड़ी गढ़वाल सर्वेश पंवार ने बताया कि कि कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार पर हुए हमले के दौरान बीच-बचाव कर उसकी जान बचाने वाले दीपक कुमार पर एफआईआर दर्ज की है. एसएसपी ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. एसएसपी ने कहा कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए विवाद को शांत कराया जाए.

क्या था मामला

बता दें कोटद्वार में एक दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस था जिसे लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबा शब्द हिंदू धार्मिक आस्था से जुड़ा है और इसे एक मुस्लिम दुकानदार नहीं रख सकता. विरोध करने वालों का कहना था कि नाम स्थानीय प्रसिद्ध सिद्धबली बाबा मंदिर से संबद्ध बाबा शब्द का अपमान करता है और इसे बदलना चाहिए. इस बीच एक स्थानीय युवक दीपक कुमार ने दुकान मालिक का समर्थन किया और विरोध कर रहे लोगों को हटाया और जब विवादित समूह ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है.

