उत्तराखंड: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, अज्ञात नंबर से आया फोन

उत्तराखंड: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, अज्ञात नंबर से आया फोन

Mahendra Bhatt Death Threat: बीजेपी नेता ने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति का व्यवहार उत्तेजित और आक्रामक प्रतीत होता है. उन्होंने आशंका जताई कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हो सकता है.

By : दानिश खान | Updated at : 29 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. धमकी मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

महेंद्र भट्ट ने पुलिस को दिए गए पत्र में बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी मोबाइल फोन पर लगातार कॉल कर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉल करने वाला व्यक्ति उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. भट्ट के अनुसार, उन्होंने कई बार कॉल करने वाले को समझाने का प्रयास किया कि इस तरह की भाषा और व्यवहार अनुचित है, लेकिन इसके बावजूद कॉल और धमकियों का सिलसिला जारी रहा.

बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति का व्यवहार बेहद उत्तेजित और आक्रामक प्रतीत होता है. उन्होंने आशंका जताई कि यह पूरी घटना किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हो सकती है. जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे न सिर्फ महेंद्र भट्ट की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है.

आपत्तिजनक व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं

बीजेपी का कहना है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में इस तरह का असभ्य और आपत्तिजनक व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ इस प्रकार की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी ने पुलिस से मांग की है कि अज्ञात मोबाइल नंबर धारक की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

धमकियों से पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं 

बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की धमकियों से पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं. राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ऐसे कृत्य बीजेपी के सेवा और जनकल्याण के कार्यों को रोक नहीं सकते. पार्टी कार्यकर्ता पहले से अधिक उत्साह के साथ संगठन और प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

Published at : 29 Dec 2025 11:14 AM (IST)
BJP Mahendra Bhatt Ankita Bhandari Case UTTARAKHAND NEWS
