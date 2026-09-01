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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बारिश का कहर, 8 लोगों की मौत; कई सड़कें बहीं

उत्तराखंड में बारिश का कहर, 8 लोगों की मौत; कई सड़कें बहीं

उत्तराखंड बीते 24 घंटे में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, राज्य के अलग-अलग जिलों में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं बारिश की वजह से कई सड़कें भी बह गई हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 01 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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उत्तराखंड में बीते चौबीस घंटों की बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. अल्मोड़ा में एक घर में अचानक मलबा घुस आने से मां और उसके दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसी जिले में एक दीवार गिरने से दो नेपाली मजदूर भी काल के गाल में समा गए. देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक कार बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई, जिसमें सवार एक युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई.

इसी तरह उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के पास एक झील से भी एक शव बरामद हुआ है, भारी बारिश की वजह से राज्य के कई क्षेत्रों में भूस्खलन और भू धसाव की घटनाएं सामने आई हैं. मसूरी-देहरादून मार्ग और थराली-देवाल सड़क समेत कई रास्ते बाधित हो गए हैं, अल्मोड़ा में तो सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा ही बह गया. फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में जुटी हैं.

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बारिश थमते ही फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा

केदारघाटी में सुबह साढ़े सात बजे बारिश तेज होने के चलते केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया था. हालांकि, मौसम में थोड़ा सुधार आते ही दोपहर 12 बजे से यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई. इस बीच पिथौरागढ़ में कई गदेरे उफान पर बह रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. नैनीताल में हालात और चिंताजनक हैं, यहां लगातार हो रही बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर 88 फीट के पार निकल गया, जिसके बाद प्रशासन को झील के चैनल खोलने पड़े.

चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून में स्कूलों की छुट्टी

बिगड़ते हालात को देखते हुए चंपावत जिले में टनकपुर-बनबसा क्षेत्र को छोड़कर सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, इसी तरह पिथौरागढ़ और देहरादून में भी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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