उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 24 IAS अफसरों के तबादले, 10 जिलों के DM बदले

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. राज्य सरकार ने 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों की कमान बदली है. अयोध्या समेत 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं. अलीगढ़, एटा, बांदा, फर्रुखाबाद और हापुड़ के डीएम का भी ट्रांसफर किया गया है.

वहीं अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, गाजीपुर और बाराबंकी में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक मजबूती और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए किया गया है, जिससे जिलों में विकास कार्यों को गति मिल सके.

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