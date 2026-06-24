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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में सख्ती, फायर एग्जिट न होने पर कोचिंग सेंटर सील

लखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में सख्ती, फायर एग्जिट न होने पर कोचिंग सेंटर सील

Noida News In hindi: लखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की सख्त जांच शुरू की. फायर एग्जिट न होने पर एक कोचिंग सेंटर का क्लासरूम सील. नोएडा में कल 2 सेंटर सील हो चुके हैं.

Written By : रवि जैन, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 24 Jun 2026 05:26 PM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन, फायर विभाग और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिला प्रशासन की टीम लगातार कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण कर रही है. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में एक कोचिंग सेंटर का क्लासरूम फायर एग्जिट डोर न होने के कारण सील कर दिया गया.

बीते दिन मंगलवार को नोएडा क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया. फायर संबंधी उपकरण न लगाए जाने के कारण दो कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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बुधवार को ग्रेटर नोएडा में छापेमारी

बुधवार को जिला प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया. एक कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट डोर न पाए जाने पर उसके क्लासरूम को सील कर दिया गया. 

जिला दमकल अधिकारी का बयान

जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जिले भर में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है. जहां भी कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी से संबंधित अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य बच्चों की जान को किसी भी प्रकार के जोखिम से बचाना है.

अभियान जारी रहेगा

प्रशासन का कहना है कि निरीक्षण अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा. सभी कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी, पर्याप्त निकासी द्वार, अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा. लखनऊ हादसे के बाद अभिभावक भी अब कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं.

जिला प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों को चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर न केवल सीलिंग होगी बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. 

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Published at : 24 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UTTAR PRADESH NEWS
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