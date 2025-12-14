हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली: दहेज की मांग पर शादी टूटी, मोटापे और शराब को लेकर भी हुआ विवाद

बरेली: दहेज की मांग पर शादी टूटी, मोटापे और शराब को लेकर भी हुआ विवाद

Uttar Pradesh: बरेली में दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये और ब्रेजा कार की मांग की. दहेज की मांग के बाद शादी टूट गई. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के पिता और जीजा को गिरफ्तार कर लिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक शादी उस समय टूट गई, जब फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने ब्रेजा कार और 20 लाख रुपये नकद की मांग रख दी. लड़की पक्ष की ओर से काफी समझाने पर भी दूल्हा पक्ष नहीं माना, जिसके बाद बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई. सूचना मिलने पर कैंट पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी नई बस्ती थाना प्रेमनगर निवासी ऋषभ से तय हुई थी. आठ माह पहले तय होने वाले इस रिश्ते के बाद मई माह में शहर के एक बड़े होटल में सगाई कराई गई थी, जिसमें लड़की पक्ष ने करीब तीन लाख रुपये खर्च किए. सगाई के दौरान दूल्हे को सोने की अंगूठी, चेन और पांच लाख रुपये नकद भी दिए गए थे.

दहेज की मांग के बाद टूटी शादी

शादी के दिन लड़की पक्ष ने बारात के स्वागत के लिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और शगुन के तौर पर एक लाख बीस हजार रुपये नकद दिए. शुक्रवार देर रात सदर बाजार स्थित युगवीणा में बारात पहुंची और स्वागत धूमधाम से किया गया. शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रेजा कार की मांग रख दी. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो दोनों पक्षों में विवाद और हंगामा हो गया.

दूल्हन पक्ष के आरोपों को खारिज कर रहा दूल्हा पक्ष

शादी टूटने के कारण को लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी सामने आईं. कहा जा रहा है कि लड़की को दूल्हा शारीरिक रूप से पसंद नहीं था. इसके अलावा कुछ रिश्तेदारों ने उसे भड़काया कि लड़का मोटा है और शराब भी पीता है. वहीं, दूल्हा पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूल्हा शराब नहीं पीता. उनका कहना है कि बारात चढ़ते समय दूल्हे को झपकी आ गई थी, जिसकी फोटो किसी ने लड़की पक्ष को भेज दी और विवाद बढ़ गया.

पुलिस ने दूल्हे के पिता और जीजा को किया गिरफ्तार

लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी तय कराने वाले सिकलापुर निवासी इंद्रपाल ने भी उन्हें गुमराह किया. उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियों और रस्मों में करीब 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. इसके अलावा बारात में दूल्हे और उसके परिजनों को सोने की चेन, अंगूठी और नकदी दी गई थी.

सूचना मिलने के बाद कैंट पुलिस ने दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने कहा कि दुल्हन पक्ष की तहरीर मिलने पर दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. यह मामला शादी से पहले दहेज और आपसी विवाद की गंभीरता को उजागर करता है.

ये भी पढ़िए-'2014 के बाद एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश हुई', वंदे मातरम् विवाद पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

Input By : भीम मनोहर
Published at : 14 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जियो-एयरटेल समेत कई कंपनियों के नेटवर्क एक साथ डाउन, स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ कॉलिंग में भी दिक्कत!
जियो-एयरटेल समेत कई कंपनियों के नेटवर्क एक साथ डाउन, स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ कॉलिंग में भी दिक्कत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: तुषार हत्या मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड, देखिए पूरी EXCLUSIVE रिपोर्ट
BJP New President: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bank Auction में Property खरीदना Safe है या Risky? Title, Possession और Resale Guide | Paisa Live
UP Cough Syrup Case: कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी की कोठी पर ED की रेड | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जियो-एयरटेल समेत कई कंपनियों के नेटवर्क एक साथ डाउन, स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ कॉलिंग में भी दिक्कत!
जियो-एयरटेल समेत कई कंपनियों के नेटवर्क एक साथ डाउन, स्लो इंटरनेट स्पीड के साथ कॉलिंग में भी दिक्कत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
यूटिलिटी
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
हेल्थ
Winter Blood Pressure: सर्दियों में बार-बार बीपी हो जाता है हाई, इन देसी नुस्खों से हमेशा रहेगा कंट्रोल
सर्दियों में बार-बार बीपी हो जाता है हाई, इन देसी नुस्खों से हमेशा रहेगा कंट्रोल
नौकरी
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Embed widget