बरेली: दहेज की मांग पर शादी टूटी, मोटापे और शराब को लेकर भी हुआ विवाद

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक शादी उस समय टूट गई, जब फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने ब्रेजा कार और 20 लाख रुपये नकद की मांग रख दी. लड़की पक्ष की ओर से काफी समझाने पर भी दूल्हा पक्ष नहीं माना, जिसके बाद बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई. सूचना मिलने पर कैंट पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी नई बस्ती थाना प्रेमनगर निवासी ऋषभ से तय हुई थी. आठ माह पहले तय होने वाले इस रिश्ते के बाद मई माह में शहर के एक बड़े होटल में सगाई कराई गई थी, जिसमें लड़की पक्ष ने करीब तीन लाख रुपये खर्च किए. सगाई के दौरान दूल्हे को सोने की अंगूठी, चेन और पांच लाख रुपये नकद भी दिए गए थे.

दहेज की मांग के बाद टूटी शादी

शादी के दिन लड़की पक्ष ने बारात के स्वागत के लिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और शगुन के तौर पर एक लाख बीस हजार रुपये नकद दिए. शुक्रवार देर रात सदर बाजार स्थित युगवीणा में बारात पहुंची और स्वागत धूमधाम से किया गया. शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रेजा कार की मांग रख दी. जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो दोनों पक्षों में विवाद और हंगामा हो गया.

दूल्हन पक्ष के आरोपों को खारिज कर रहा दूल्हा पक्ष

शादी टूटने के कारण को लेकर अलग-अलग चर्चाएं भी सामने आईं. कहा जा रहा है कि लड़की को दूल्हा शारीरिक रूप से पसंद नहीं था. इसके अलावा कुछ रिश्तेदारों ने उसे भड़काया कि लड़का मोटा है और शराब भी पीता है. वहीं, दूल्हा पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूल्हा शराब नहीं पीता. उनका कहना है कि बारात चढ़ते समय दूल्हे को झपकी आ गई थी, जिसकी फोटो किसी ने लड़की पक्ष को भेज दी और विवाद बढ़ गया.

पुलिस ने दूल्हे के पिता और जीजा को किया गिरफ्तार

लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी तय कराने वाले सिकलापुर निवासी इंद्रपाल ने भी उन्हें गुमराह किया. उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियों और रस्मों में करीब 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. इसके अलावा बारात में दूल्हे और उसके परिजनों को सोने की चेन, अंगूठी और नकदी दी गई थी.

सूचना मिलने के बाद कैंट पुलिस ने दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने कहा कि दुल्हन पक्ष की तहरीर मिलने पर दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. यह मामला शादी से पहले दहेज और आपसी विवाद की गंभीरता को उजागर करता है.

