उत्तराखंड के जंगलों में यूपी से छोड़े जा रहे जानवर? पूर्व CM हरीश रावत ने उठाए सवाल

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोशल मीडिया में पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश से लंगूर ,बंदर और भालू पकड़कर उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ा जा रहा है. जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या उत्तराखंड की जंगलों के इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? जिसका असर मानव जीव संघर्ष में बढ़ोतरी होने से आम जनता को हो रहा है .

प्रदेश के अंदर यूपी से छोड़े जा रहे हैं जंगली जानवर

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा ‘अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुझे उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ चिंताजनक और अजीब सी जानकारी मिली. जिसमें उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए एक अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश से लंगूर, बंदर और भालू पकड़कर जंगलों में छोड़े जा रहे हैं. ऐसे बंदर और लंगूरों के झुंड उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं, जो सामान्य तौर पर वहां नहीं पाए जाते.

इसी तरह भालू भी भारी-भरकम, लंबे और छोटे बालों वाले देखे जा रहे हैं, जो उत्तराखंड की प्राकृतिक प्रजाति से अलग प्रतीत होते हैं. उत्तराखंड में सामान्यतः छोटे कद के और घने बालों वाले भालू पाए जाते हैं, जो आजकल ग्रामीण अंचलों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि, मैं यह जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि संबंधित लोग सतर्क होकर इस संभावना का आकलन कर सकें और भविष्य के लिए आवश्यक बचाव के उपाय किए जा सकें.'

वन विभाग के हॉफ आर के मिश्रा ने मांगा पूर्व सीएम से तथ्य

उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ आर के मिश्रा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि हरीश रावत को मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाने चाहिए. सोशल मीडिया के जमाने में यह संभव नहीं है. अगर उनके पास कोई तथ्य है, तो इस पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी. वहीं आरके मिश्रा ने बताया कि एक-दो घटना के अलावा शायद यह संभव नहीं है कि दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड में जानवर छोड़े जा सके.

हरीश रावत ने यह भी कहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी. लेकिन फिलहाल सरकार और वन विभाग उत्तराखंड में हरीश रावत की बातों का खंडन कर रही है. अब देखना होगा कि क्या हरीश रावत के आरोप सिर्फ उड़ी-उड़ी बाते है, या उत्तर प्रदेश से जंगली जानवर उत्तराखंड के जंगलों में वन विभाग और राज्य सरकार के नाक के नीचे से छोड़े जा रहे है .