Israel Iran War: युद्ध विराम के लिए ज्वालापुर में पढ़ी गई दुआ, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में अमन की अपील

Israel Iran War: युद्ध विराम के लिए ज्वालापुर में पढ़ी गई दुआ, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में अमन की अपील

Israel Iran War: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर विराम के लिए ज्वालापुर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होने तथा युद्ध पर शीघ्र विराम की कामना की.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Mar 2026 07:59 PM (IST)
Published at : 01 Mar 2026 07:59 PM (IST)
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: युद्ध विराम के लिए ज्वालापुर में पढ़ी गई दुआ, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में अमन की अपील
युद्ध विराम के लिए ज्वालापुर में पढ़ी गई दुआ, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में अमन की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
