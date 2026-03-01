युद्ध विराम के लिए ज्वालापुर में पढ़ी गई दुआ, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में अमन की अपील

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. ज्वालापुर स्थित मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होने तथा युद्ध पर शीघ्र विराम लगने की कामना की.



कार्यक्रम के दौरान उपस्थित धर्मगुरुओं ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. इससे केवल निर्दोष लोगों की जान जाती है और मानवता को भारी क्षति पहुंचती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां अत्यंत चिंताजनक हैं और इसका प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है.

'शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है धर्म'

मौलवी आरिफ ने अपने संबोधन में कहा कि धर्म सदैव शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है. उन्होंने विश्व के शक्तिशाली देशों से अपील की कि वे आगे आकर मध्यस्थता करें और हालात को सामान्य बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं. विद्वान नईम कुरैशी ने कहा कि युद्ध से समाज में भय और अस्थिरता का वातावरण बनता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है.

संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का करें प्रयास

इसी तरह स्थानीय निवासी एहसान अंसारी ने कहा कि आम जनमानस शांति चाहता है. उन्होंने अमेरिका, भारत, चीन सहित विश्व के प्रमुख देशों के नेताओं से आग्रह किया कि वे आपसी संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करें. प्रार्थना सभा के अंत में उपस्थित लोगों ने विश्व शांति, आपसी सद्भाव और मानवता की रक्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना की. पूरे कार्यक्रम में अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया.

उधर, ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद तनाव बढ़ गया है, इसी बीच खबर यह है कि उत्तराखंड के कई लोग ईरान में फंसे हुए हैं, जिससे उनके परिजनों में चिंता का माहौल है. परिजनों ने भारत सरकार से अपनों की सुरक्षा सुनिश्चत कराने के लिए गुहार लगाई है.