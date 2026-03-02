खामनेई की मौत पर शहाबुद्दीन रजवी ने जताया दुख, बोले- 'अमेरिका और इजरायल सालों से...'

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और विश्व शिया समुदाय के नायब-ए-इमाम आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की मौत हो गई, आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की मौत पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की मौत पर दुख जताया है.



न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "मौलाना आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की शहादत की खबर बड़े दुख और अफसोस की है. आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की शहादत सिर्फ ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उम्मते इस्लामिया के लिए नुकसानदेह है. ये अजीम खसारा है और अजीम नुकसान है."

अमेरिका और इजरायल खामेनेई के पड़े थे पीछे- मौलाना रजवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा है कि, "अमेरिका और इजरायल सालों से सुप्रीम लीडर मौलाना आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई के पीछे पड़े हुए थे, उनकी जान लेना चाहते थे. बमबारी में वे (मौलाना आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई) शहीद हो गए."

ईरान के पास करो या मरो की स्थिति- मौलाना रजवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह भी कहा कि, "इस जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ ईरान के पास करो या मरो की स्थिति है, और स्थिति ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के पास भी है. यही वजह है कि अब ईरान ने बड़ी तेजी और शिद्दत के साथ हमले शुरू कर दिए हैं. जवाबी हमले भी हो रहे हैं."

अमेरिका-इजरायल चाहते थे 'खामेनेई' खत्म हो जाएं- मौलाना

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि, अमेरिकी बेसिस अड्डों पर अरब में जितने अड्डे हैं उन पर हमले किए जा रहे है. उन्होंने दावा किया है कि, "अमेरिका और इजरायल चाहते थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर और विश्व शिया समुदाय के नायब-ए-इमाम आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई खत्म हो जाएं, ताकि वहां अमेरिका का एक पिट्ठू बैठाकर ईरान को गुलाम बना दिया जाए. मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी कयादत कहां तक खत्म करोगो और कहां तक मारोगे."