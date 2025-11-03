UPSC में असफल होने पर युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, मॉर्निंग वॉक पर गई थी

उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक ऐसी होनहार युवती जिसने UPSC परीक्षा पास न करना एस्पिरेंट ने सुसाईड करने की ठान ली. अपने रिश्तेदार के साथ आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती ने गंगा बैराज पर गंगा में छलांग लगा दी. निजी गोताखोर से लेकर PSC के जवान युवती की तलाश में जुटे है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नही लग पाया है.

जानकारी के मुताबिक, घर से मॉर्निंग वाक के लिए निकली युवती ने बैराज पहुंचकर 24 नम्बर गेट से नदी में छलांग लगा दी. लोगों ने युवती के कूदने की घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस SDRF के साथ युवती की तलाश में जुटी है.

IIT कानपुर से बीटेक पास है छात्रा

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बिजनौर थाना कोतवाली शहर के बैराज गंगा पुल की है. जंहा चांदपुर थाना क्षेत्र के खानपुर माजरा की रहने वाली युवती जिसके पिता चांदपुर तहसील में अमीन के पद पर हैं. उसने गंगा में छलांग लगा दी. युवती कानपुर IIT से बीटेक पास है.

UPSC में असफलता के कारण उठाया कदम

परिजनों के अनुसार, यूपीएससी में लगातार असफलता के कारण उसने यह कदम उठाया. फिलहाल गंगा नदी में डूबी युवती की स्थानीय गोताखोरों, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इस मामले में अधिकारियों की तरफ कोई बयान सामने नहीं आया है. वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम है, घर परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

