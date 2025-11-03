'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजनेताओं का दौरा जारी है और उनके बयानों को लेकर भी सियासत तेज है. जहां एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के समर्थन में चुनावी सभी कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं. इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव सिवान के रघुनाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के ओसामा वाले बयान पर बिना नाम लिए पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो तो ओसामा नाम बहुत अच्छा है लेकिन हमारे एकरंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की. उन्होंने शुरुआती से ना केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है. जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं.

सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना. बुलडोजर से डरा रहे हैं, 400 दिन बचे हैं उनके. ड्राइवर और चाभी बदल गई तो बुलडोजर कहां जाएगा. कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं. गोरखपुर में एक शो रूम में गए, उनको ये भी नहीं पता कि इससे बाल नहीं उगते, साफ होते हैं.

ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि एक नौजवान विधायक ओसामा को जिता कर भेजिए. वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सबका नाम बदलते हैं, उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाए तो कहेंगे कि नाम बदल दें. उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं, किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल दिया किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया. हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते. ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह. बताओ अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते. बताओ कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर. हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में, उसका दूसरा मतलब क्या है.

बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको. अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का गोरखधंधा तो इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो. एक सड़क बनाई है...वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है तभी नकल अच्छी होती है.

बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही- अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ने तय किया है कि वह हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे. यह बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे? यह बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है. हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताओ आपने कौन सा जादू चलाया के उद्योगपति बढ़ते बढ़ते-बढ़ते न जाने किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं और जब उनका आप हिसाब किताब देखोगे तो सब कुछ उधार निकलेगा. वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विदाई के बारे में उनके चुनावी दूल्हा पहले ही जान गए हैं. माला किसी और कर डाले दे रहे हैं.