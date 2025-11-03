हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव

'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav Raghunathpur Rally: सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ने तय किया है कि वह हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे. यह बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे?

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 03 Nov 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजनेताओं का दौरा जारी है और उनके बयानों को लेकर भी सियासत तेज है. जहां एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के समर्थन में चुनावी सभी कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं. इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव सिवान के रघुनाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला. 

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के ओसामा वाले बयान पर बिना नाम लिए पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो तो ओसामा नाम बहुत अच्छा है लेकिन हमारे एकरंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की. उन्होंने शुरुआती से ना केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है. जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं. 

सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना. बुलडोजर से डरा रहे हैं, 400 दिन बचे हैं उनके. ड्राइवर और चाभी बदल गई तो बुलडोजर कहां जाएगा. कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं. गोरखपुर में एक शो रूम में गए, उनको ये भी नहीं पता कि इससे बाल नहीं उगते, साफ होते हैं.

ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि एक नौजवान विधायक ओसामा को जिता कर भेजिए. वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सबका नाम बदलते हैं, उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाए तो कहेंगे कि नाम बदल दें. उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं, किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल दिया किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया. हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते. ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह. बताओ अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते. बताओ कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर. हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में, उसका दूसरा मतलब क्या है.

बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको. अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का गोरखधंधा तो इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो. एक सड़क बनाई है...वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है तभी नकल अच्छी होती है.

बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही- अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ने तय किया है कि वह हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे. यह बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे? यह बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है. हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताओ आपने कौन सा जादू चलाया के उद्योगपति बढ़ते बढ़ते-बढ़ते न जाने किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं और जब उनका आप हिसाब किताब देखोगे तो सब कुछ उधार निकलेगा. वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विदाई के बारे में उनके चुनावी दूल्हा पहले ही जान गए हैं. माला किसी और कर डाले दे रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget