उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज (सोमवार, 15 दिसंबर) को छात्र UPPSC मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं. सुबह 11.00 बजे से UPPSC की तैयारी करने वाले छात्र महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं. इस क्रम में छात्रों द्वारा UPPSC के गेट नंबर-2 का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा.

कंपटीटिव एग्जाम में होने वाली तरह-तरह गड़बड़ियों के खिलाफ ये छात्र आवाज उठा रहे हैं. उनकी मांग है कि एग्जाम के पैटर्न, कैलेंडर में अनियमितता, रिजल्ट में पारदर्शिता और आंसर-की को लेकर छात्रों ने अलग-अलग तरह की मांगें उठाई हैं. उनका कहना है कि C (संघ लोक सेवा आयोग) की तर्ज पर यूपीपीएससी के मेन एग्जाम से वैकल्पिक विषयों को हटाया जाए.

बड़ा मुद्दा- परीक्षा के पैटर्न में बदलाव

दरअसल, छात्रों की लंबे समय से यह मांग भी रही है कि अलग-अलग वैकल्पिक विषयों में नंबर देने के तरीके में असमानताएं हैं, इससे किसी विशेष विषय के छात्रों को बेवजह या तो फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है. ऐसे में ऑप्शनल विषयों को हटाया जाना चाहिए.

इसके अलावा, छात्रों की मांग थी कि इसकी जगह पर यूपी से संबंधित दो नए पेपर शामिल किये जाने चाहिए. इसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा. साथ ही, छात्रों को अपने राज्य के विषय में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा जिससे प्रशासन, इतिहास, भूगोल और संस्कृति की बेहतर जानकारी रख सकेंगे.

आयु सीमा बढ़ाने की भी मांग

यूपीपीएससी की अलग-अलग भर्तियों में आयु सीमा और एग्जाम अटेम्पट करने की संख्या पर भी छात्रों की अलग-अलग मांगें रही हैं. इसके अलावा, एग्जाम के कैलेंडर पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि आयोग को निश्चित रूप से वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए. एग्जाम डेट में बार-बार बदलाव करने से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है. फिर, परीक्षाओं के नतीजे भी समय पर नहीं आते. इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचती है और छात्र अपने करियर ऑप्शन नहीं जांच पाते.