हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUPPSC के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन आज, प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर, एग्जाम पैटर्न में बदलाव की मांग

UPPSC के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन आज, प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर, एग्जाम पैटर्न में बदलाव की मांग

UPPSC Student Protest: आज प्रयागराज में UPPSC की तैयारी कर रहे छात्र सुबह 11 बजे से UPPSC बिल्डिंग के गेट नंबर 2 पर महाआंदोलन और घेराव करेंगे. आयोग पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.

By : विवेक राय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Dec 2025 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज (सोमवार, 15 दिसंबर) को छात्र UPPSC मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं. सुबह 11.00 बजे से UPPSC की तैयारी करने वाले छात्र महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं. इस क्रम में छात्रों द्वारा UPPSC के गेट नंबर-2 का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा. 

कंपटीटिव एग्जाम में होने वाली तरह-तरह गड़बड़ियों के खिलाफ ये छात्र आवाज उठा रहे हैं. उनकी मांग है कि एग्जाम के पैटर्न, कैलेंडर में अनियमितता, रिजल्ट में पारदर्शिता और आंसर-की को लेकर छात्रों ने अलग-अलग तरह की मांगें उठाई हैं. उनका कहना है कि C (संघ लोक सेवा आयोग) की तर्ज पर यूपीपीएससी के मेन एग्जाम से वैकल्पिक विषयों को हटाया जाए.

बड़ा मुद्दा- परीक्षा के पैटर्न में बदलाव 

दरअसल, छात्रों की लंबे समय से यह मांग भी रही है कि अलग-अलग वैकल्पिक विषयों में नंबर देने के तरीके में असमानताएं हैं, इससे किसी विशेष विषय के छात्रों को बेवजह या तो फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है. ऐसे में ऑप्शनल विषयों को हटाया जाना चाहिए. 

इसके अलावा, छात्रों की मांग थी कि इसकी जगह पर यूपी से संबंधित दो नए पेपर शामिल किये जाने चाहिए. इसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा. साथ ही, छात्रों को अपने राज्य के विषय में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा जिससे प्रशासन, इतिहास, भूगोल और संस्कृति की बेहतर जानकारी रख सकेंगे. 

आयु सीमा बढ़ाने की भी मांग

यूपीपीएससी की अलग-अलग भर्तियों में आयु सीमा और एग्जाम अटेम्पट करने की संख्या पर भी छात्रों की अलग-अलग मांगें रही हैं. इसके अलावा, एग्जाम के कैलेंडर पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि आयोग को निश्चित रूप से वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए. एग्जाम डेट में बार-बार बदलाव करने से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है. फिर, परीक्षाओं के नतीजे भी समय पर नहीं आते. इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचती है और छात्र अपने करियर ऑप्शन नहीं जांच पाते. 

Published at : 15 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UPPSC PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा
'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा
'मेरा बेटा बहुत...', सिडनी में हमला करने वाले आतंकी की मां का आया बयान, गोलीबारी पर जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
टेलीविजन
मिस्ट्री गर्ल संग दिखे जय भानुशाली, उड़ने लगीं डेटिंग की अफवाह, आरती सिंह ने किया रिएक्ट
मिस्ट्री गर्ल संग दिखे जय भानुशाली, उड़ने लगीं डेटिंग की अफवाह, आरती सिंह ने किया रिएक्ट
दिल्ली NCR
Delhi: 'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
फूड
सर्दियों में घर बैठे बनाएं चाय के साथी स्नैक्स हरे चने के पकौड़े, बड़ी आसान है इसकी रेसिपी
सर्दियों में घर बैठे बनाएं चाय के साथी स्नैक्स हरे चने के पकौड़े, बड़ी आसान है इसकी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget