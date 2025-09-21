हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार की पहल पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इंडिया एक्सपो मार्ट बनेगा विकास का ग्लोबल मंच

योगी सरकार की पहल पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इंडिया एक्सपो मार्ट बनेगा विकास का ग्लोबल मंच

UPITS 2025: यूपी के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में निवेश और औद्योगिक विकास का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है. वहीं इंडिया एक्सपो मार्ट विकास का ग्लोबल मंच बनने जा रहा है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 10:25 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश-विदेश के निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. योगी सरकार की पहल पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2025 आगामी वर्ष ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में विकास और निवेश का एक भव्य मंच प्रस्तुत करेगा. 

यह आयोजन उत्तर प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है. इस मेगा ट्रेड शो का मास्टर एग्जिबिशन लेआउट तैयार कर लिया गया है, जिसमें प्रॉयरिटी सेक्टर्स, राइजिंग सेक्टर्स और चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स को अलग-अलग विशाल क्षेत्रफल में स्थान प्रदान किया गया है.

 हॉल-1 से हॉल-8 तक और हॉल-15 को विशेष रूप से B2B (बिजनेस टू बिजनेस) गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है, वहीं हॉल-9, 10 और 12 B2C (बिजनेस टू कस्टमर) सेक्टर्स को समर्पित हैं. हॉल-11 और 14 को B2B और B2C दोनों गतिविधियों का साझा केंद्र बनाया गया है.

औद्योगिक सेक्टर को ग्राउंड फ्लोर पर प्रमुख स्थान

ग्राउंड फ्लोर पर प्रमुख औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को विशाल स्थान आवंटित किया गया है. जिसमें हॉल-1 में UPDICO और Invest UP को 2,156 स्क्वायर मीटर स्थान मिला है, हॉल-2 में GNIDA, YEIDA, सिविल एविएशन और रूसी पवेलियन के लिए 2,400 स्क्वायर मीटर क्षेत्र आवंटित हुआ है, हॉल-5 को UPLC, स्टार्टअप्स, IT/ITES और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए सजाया जाएगा.

इसी प्रकार, हॉल-7 में पर्यटन विभाग, स्टेट वॉटर एंड सैनिटेशन मिशन, क्लीन ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी को 2,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र दिया गया है. इसे चैंपियन सर्विस हॉल का दर्जा प्राप्त हुआ है.

ओडीओपी, महिला उद्यमिता और राइजिंग सेक्टर्स को मिला बड़ा मंच

वहीं हॉल-9 में ODOP (One District One Product) की भव्य प्रदर्शनी लगेगी जो 3,300 स्क्वायर मीटर में फैली होगी, हॉल-10 विशेष रूप से नए स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है, साथ ही हॉल-11 में FMCG, फूड सेफ्टी, मत्स्य पालन, GI प्रोडक्ट्स और पशुपालन को स्थान मिला है. इन तीनों हॉल को राइजिंग सेक्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

इसके अलावा हॉल-12 में कृषि, डेयरी, हॉर्टीकल्चर और गन्ना-चीनी उद्योग को प्रदर्शित किया जाएगा., हॉल-14 को हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और खादी को समर्पित किया गया है और हॉल-15 में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक और अन्य सेक्टर्स के लिए भी स्थान तय किया गया है.

सेकेंड फ्लोर भी गतिविधियों से भरपूर रहेगा

सेकेंड फ्लोर पर ज्ञान, संस्कृति और ऊर्जा का संगम मिलेगा जिसमें हॉल-2 को इनॉगरेशन सेरेमनी, बी2बी मीटिंग्स और नॉलेज सेशन्स के लिए चिन्हित किया गया है. वहीं हॉल-4 में 'UP at a Glance' प्रदर्शनी होगी, साथ ही हॉल-6 में रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था की गई है. 

वहीं हॉल-8 में AYUSH, हेल्थ, बैंकिंग, फाइनेंस, उच्च शिक्षा और वन विभाग को 2,032 स्क्वायर मीटर में जगह दी गई है. साथ ही, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक विशेष एरिया निर्धारित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत और कला का प्रदर्शन किया जा सके.

Published at : 21 Sep 2025 10:25 PM (IST)
Tags :
Greater Noida UP NEWS YOGI ADITYANATH UPITS 2025
