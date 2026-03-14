हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल, 45 हजार लेते पकड़ा गया बाबू, डिप्टी CM ने किया सस्पेंड

Basti News: स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल, 45 हजार लेते पकड़ा गया बाबू, डिप्टी CM ने किया सस्पेंड

Basti News in Hindi: बस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ. मामले में कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें निलंबित कर जांच के आदेश दिए.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' के दावों को बस्ती स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू ने ठेंगा दिखा दिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में तैनात बड़े बाबू प्रदीप श्रीवास्तव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बिजली की तरह दौड़ रहा है. जिसमें वह एक रिटायर महिला कर्मचारी सुनीता वर्मा से उसके एरियर भुगतान के बदले 45 हजार रुपये की गड्डियां लेते साफ नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वसूली माननीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर की गई. इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोपी बाबू को निलंबित कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता सुनीता वर्मा का विभाग में काफी समय से एरियर बकाया था. मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश दिया था. लेकिन, सिस्टम के दीमक बन चुके बाबू प्रदीप श्रीवास्तव बिना सुविधा शुल्क के फाइल आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे. आरोप है कि बाबू ने साफ कह दिया था कि बिना पैसे के कोर्ट का आदेश भी फाइल में ही दबा रहेगा. बाबू की खुलेआम रिश्वत की मांग से तंग आकर पीड़िता ने उन्हें बेनकाब करने की रणनीति बनाई. जब बाबू रिश्वत की रकम (45 हजार रुपये) ले रहे थे, तभी पीड़िता के भाई ने मोबाइल कैमरे से इस पूरी काली करतूत को कैद कर लिया. वीडियो में बाबू बड़े इत्मीनान से नोटों की गिनती करते दिख रहे हैं, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है.

ये भी पढ़िए- 'सामने वाले ठेले से अच्छी तरह गर्म पकौड़ी लेकर आओ', पति से बोलकर बस स्टैंड से नई दुल्हन फरार

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्यवाही

स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति एक बार फिर धरातल पर दिखाई दी है. बस्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) विक्रमजोत में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव को रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर आरोपी बाबू प्रदीप श्रीवास्तव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह कथित तौर पर घूस लेते नजर आ रहे थे. मामला संज्ञान में आते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अपनाया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

निलंबन की कार्रवाई के साथ ही आरोपी बाबू को बस्ती से हटाकर कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मंडल (बांदा) से संबद्ध कर दिया गया है. प्रशासन ने न केवल उन्हें निलंबित किया है, बल्कि उनके खिलाफ औपचारिक विभागीय जांच भी शुरू कर दी है. प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए मंडलीय अपर निदेशक (चित्रकूट धाम मंडल, बांदा) को जांच अधिकारी नामित किया गया है. उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़िए- PDA दांव के बाद BJP का ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस, 30 से ज्यादा जातियों को साधने पर होगी नजर

Published at : 14 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Basti News Brajesh Pathak UP NEWS CM Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल, 45 हजार लेते पकड़ा गया बाबू, डिप्टी CM ने किया सस्पेंड
बस्ती: स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल, 45 हजार लेते पकड़ा गया बाबू, डिप्टी CM ने किया सस्पेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनम वांगचुक की रिहाई पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'न सिर्फ जनता को धोखा...'
सोनम वांगचुक की रिहाई पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'न सिर्फ जनता को धोखा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis Live: नोएडा के PG ने मंगाया 5000kg कोयला, अब उसके दाम भी बढ़े, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना
Live: नोएडा के PG ने मंगाया 5000kg कोयला, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PDA दांव के बाद BJP का ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस, 30 से ज्यादा जातियों को साधने पर होगी नजर
PDA दांव के बाद BJP का ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस, 30 से ज्यादा जातियों को साधने पर होगी नजर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
आईपीएल 2026
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget