वाराणसी: शादी के नाम पर लाखों की ठगी, 10 महिलाएं गिरफ्तार

अगर आप भी अपनी शादी के हसीन सपने देख रहे हैं और किसी मैरिज ब्यूरो से संपर्क करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइये, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है. वाराणसी में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ हुआ है, यह गिरोह शादी का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने ऐसी 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि यह गिरोह शादी कराने के एवज में लोगों से ऑनलाइन पैसे ऐंठता था.

दरअसल, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने वाराणसी में चल रहे एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो मैरिज ब्यूरो के नाम पर देश के कोने-कोने में शादी विवाह के उम्मीद में बैठे परिवारों को ठगी का शिकार बना रहे थे. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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कुछ इस तरह बनाते थे ठगी का शिकार

जानकारी के अनुसार, वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एक कॉलोनी में शुभ मेट्रोमोनियल मैरिज ब्यूरो के नाम पर एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जहां विज्ञापन के आधार पर शादी विवाह करवाने के लिए परिवार को प्रलोभन दिया जाता था. जब अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए इनसे कोई संपर्क करता तो लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन के नाम पर यह लोग उनसे शुल्क अदा करने के लिए कहते और जैसे ही पेमेंट इन्हें मिलता यह गैंग उनका नंबर ब्लॉक कर देता और उस व्यक्ति के संपर्क से बाहर हो जाता था.

देश के अलग-अलग राज्यों में की लाखों की ठगी

इस प्रकार इस महिला गैंग ने हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल के परिवार को शादी करवाने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी की है. इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से छापेमारी करते हुए 10 महिलाओं पर मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार किया है.

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