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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहटाए गए रिंकू सिंह राही, जालौन नगर पालिका उरई की जांच समिति में अब कौन शामिल?

हटाए गए रिंकू सिंह राही, जालौन नगर पालिका उरई की जांच समिति में अब कौन शामिल?

Jalaun News In Hindi: नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में बदलाव किया गया है. समिति में शामिल एसडीएम रिंकू सिंह राही को समिति से हटा दिया गया है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 29 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में बदलाव किया गया है. जिलाधिकारी जालौन के आदेश के अनुसार तत्कालीन उप जिलाधिकारी (एसडीएम) जालौन रिंकू सिंह राही के स्थानांतरण के बाद अब उनकी जगह वर्तमान उप जिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी को जांच समिति का सदस्य नामित किया गया है.

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, 18 जून 2026 को गठित जांच समिति में रिंकू सिंह राही को पदेन सदस्य बनाया गया था. उनके अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उरई पद पर स्थानांतरण होने के कारण 6 जुलाई 2026 के अनुमोदन के क्रम में समिति का पुनर्गठन किया गया है.

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रिेंकू सिंह की जगह राकेश सिंह बने नए सदस्य

आदेश के अनुसार, अब जांच समिति में रिंकू सिंह राही की जगह एसडीएम राकेश कुमार सोनी पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, जबकि समिति के अन्य सदस्य पूर्ववत बने रहेंगे. यह जांच समिति नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है, ऐसे में समिति में हुए इस बदलाव को जांच प्रक्रिया की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

'कार्यालय नहीं मिला तो चारपाई डालकर करेंगे काम'

इससे पहले उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मुख्यालय उरई में तैनात IAS अधिकारी एवं SDM न्यायिक रिंकू सिंह राही से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बन गया. नई तैनाती के बाद जब वह अपना सामान लेकर कार्यालय पहुंचने के लिए नई उरई तहसील परिसर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से कोई चैंबर आवंटित ही नहीं किया गया है. इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि उन्हें कार्यालय नहीं मिला तो वह तहसील परिसर में ही चारपाई डालकर काम करेंगे.

कार्यालय न मिलने से आहत रिंकू सिंह राही तहसील परिसर के मैदान में ही बैठ गए और प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन संभव नहीं है. मामला बढ़ने पर उन्होंने धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.

अधिकारियों ने रिंकू सिंह को आवंटित किया चेंबर

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने तत्काल व्यवस्था करते हुए रिंकू सिंह राही के लिए चैंबर आवंटित कर दिया. इसके बाद मामला शांत हुआ. इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे जिले में रही और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे कि एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती के बावजूद उनके लिए पहले से कार्यालय की व्यवस्था क्यों नहीं की गई. फिलहाल रिंकू सिंह राही नई उरई तहसील में SDM न्यायिक के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं.

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Published at : 29 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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