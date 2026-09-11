यूपी में फिर पलटा मौसम, आज लखनऊ समेत 48 जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदलाव हो रहा है. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से मानसून में फिर से तेजी देखी जा रही है. जिसकी वजह से आज 11 सितंबर को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं. कई इलाकों में आकाशीय बिजली की चमक होने की भी चेतावनी दी गई हैं. जिसकी वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर को प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में एक बार फिर से तेजी आएगी. इस दौरान प्रदेश के 48 जिलों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया है. इन जिलों तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली की चमक होने की भी चेतावनी दी गई है. जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही को दौर बना रहेगा और कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है.

बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में आज सुबह से काले बादले छाए है और कहीं-कहीं बारिश हो रही है. आज दिनभर यहां बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, दोपहर के बाद भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान में 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में भी आंशिक तौर पर बादल छाए हैं.

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश

यूपी में आज आगरा, मथुरा, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, कानपुर, कन्नौज, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में हल्की बारिश हो सकती हैं, यहां 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में आज गरज-चमक के साथ कुछ जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं.

जबकि सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली और संत रविदास नगर में कुछ स्थानों पर बौछारें होने की संभावना बनी हुई हैं. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली बदायूं, पीलीभीत में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है.

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों के तबादले



