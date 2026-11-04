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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के गढ़ में चंद्रशेखर आजाद की हुंकार, 10 दिन बाद BSP का भी शक्ति प्रदर्शन

मायावती के गढ़ में चंद्रशेखर आजाद की हुंकार, 10 दिन बाद BSP का भी शक्ति प्रदर्शन

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई पार्क में रैली करेंगे. इसके दस दिन बस इसी मैदान में बसपा की बड़ी रैली होगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 04 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है. जहां एक तरफ पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कोर वोटर दलित समाज पर चंद्रशेखर आजाद भी कब्जा करने के लिए तेजी से तैयारी कर रहे हैं. 

इसका बड़ा सियासी मुकाबला लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल पर देखने को मिल सकता है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यहां बहुजन स्वराज संकल्प महारैली करेंगे. वहीं, इसके ठीक 10 दिन बाद छह दिसंबर को बसपा भी इसी स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करेगी.

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बसपा की रैलियों का मैदान रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल

रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल को लंबे समय तक बसपा की राजनीतिक ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है. सियासी गलियारों में हमेशा उनकी रेलिया चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि करीब 165 एकड़ में बने स्थल में 5 लाख समर्थक जुटने की जगह है. मायावती ने कई बार इस रैली स्थल को भरने का काम किया है.

अब चंद्रशेखर आजाद इसी मैदान में बड़ी भीड़ जुटाकर दलित और बहुजन राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में दोनों दलों के आयोजनों को 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक और राजनीतिक नेतृत्व पर पकड़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

2010 के बाद होगी बड़ी रैली

बसपा ने वर्ष 2010 के बाद इस रैली स्थल पर बड़ी रैली नहीं की है. उस समय आयोजित कार्यक्रम में पांच लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया गया था. हालांकि, बसपा हर साल छह दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजन करती है. इसको लेकर के पार्टी ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी हैं. पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2010 के बाद रमाबाई स्थल पर होने वाली रैली 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ताकत को दिखाई दी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS
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