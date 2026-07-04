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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चंदा घोटाला: रमाशंकर मिश्रा की भाभी का आरोप, 'बड़े लोग चोरी करते हैं, छोटे कर्मचारियों को...'

राम मंदिर चंदा घोटाला: रमाशंकर मिश्रा की भाभी का आरोप, 'बड़े लोग चोरी करते हैं, छोटे कर्मचारियों को...'

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चंदा घोटाले में आरोपी रामाशंकर मिश्रा की भाभी साधना मिश्रा का बयान दिया है। उन्होंने कहा- बड़े लोग चोरी करते हैं, छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Jul 2026 06:19 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा की भाभी साधना मिश्रा ने बड़े लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है. उन्होंने बिना नाम लिए चंपत राय तुन्नू यादव पर आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि हम वहां थे नहीं. अब हम भी चैनल देख रहे हैं कि ये लोग बड़े हैं, इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है. हमारा वहां से कोई वास्ता नहीं रहता था. हमें बस नाम सुनने में आ रहा है. हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था. हमसे उनकी कभी बातचीत नहीं होती थी.

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'16,000 रुपये सैलरी में पैसे गिनने का काम'

साधना मिश्रा ने कहा, "हम यहां 5 साल से रह रहे हैं. रामाशंकर को काम करते हुए 6 साल हो गए हैं. वह वहां पैसे गिनने का काम करते थे. उन्हें 16,000 रुपये सैलरी मिलती थी."

'एक महीने पहले पता चला, सब गलत है'

उन्होंने बताया कि करीब एक महीने पहले यह बात सामने आई. उन्होंने कहा, “यह सब गलत है. चोरी हुई, बड़े लोगों ने की, लेकिन अब वे छोटे कर्मचारियों को फंस रहे हैं.”

'अलग रहते थे, किराए के कमरे में'

साधना मिश्रा ने बताया कि रामाशंकर अयोध्या में ही एक किराए के कमरे में रहते थे. पुलिस आई थी और उन्होंने रामाशंकर पर लगे आरोपों के बारे में पूछताछ की.

'पूरी जांच हो, असली जिम्मेदार को सजा मिले'

उन्होंने मांग की कि ठीक से और पूरी जांच हो ताकि सच सामने आए. जो असल में जिम्मेदार है, उसे सजा मिलनी चाहिए. रामाशंकर मिश्रा पर राम मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम में हेराफेरी का आरोप है. परिवार का कहना है कि वह केवल छोटा कर्मचारी था और असली दोषी बड़े लोग हैं. मामले की जांच जारी है.

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Published at : 04 Jul 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir News UP NEWS Ayodhya NEWS
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