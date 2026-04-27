उत्तर प्रदेश बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नतीजों को लेकर छात्रों के नाम चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी में सीएम योगी ने सफलता पाने वाले छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं वहीं परिणाम में असफल हुए छात्रों का भी चिट्ठी के ज़रिए हौसला बढ़ाया है.

सीएम योगी ने छात्रों के नाम लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि इस वर्ष का परीक्षाफल अत्यंत उत्साहजनक है. अनेक बच्चों ने लगन और कठिन परिश्रम से पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. मेरी ओर से सभी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की ढेरों बधाइयां और आशीर्वाद.

सीएम योगी ने छात्रों के नाम लिखी चिट्ठी

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा- 'मेरी पाती खास उन छात्रों के लिए जो किन्हीं कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाये. उन्होंने सफलता और असफलता जीवन के अंग हैं. सफलता हमें उत्साहित करती है, लेकिन असफलता से निराशा घर कर सकती है. बस, हमें इसी निराशा को हटाकर 'चरैवेति-चरैवेति' के मंत्र पर आगे बढ़ना है.

'चलते रहो-चलते रहो' का यह सूत्र वाक्य हमें निरंतर परिश्रम, प्रगति और जीवन में न रुकने का संदेश देता है. एक असफलता भविष्य की असीमित सफलताओं व संभावनाओं की जननी हो सकती है. कोई भी परिणाम जीवन का पहला और अंतिम नहीं होता, बल्कि एक नए आरंभ का अवसर होता है. सोना तपकर ही कुंदन बनता है.'

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असफल छात्रों का बढ़ाया हौसला

मुख्यमंत्री ने आगे कहा- 'महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के हर प्रयोग नाकाम रहा, लेकिन थॉमस एडिसन ने प्रयास जारी रखे. विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में एक श्रीनिवास रामानुजन से लेकर अन्य कई महान विभूतियों ने बाधाओं व असफलताओं से हार नहीं मानी बल्कि अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुँच गए.

अभिभावकों के लिए भी सीएम योगी ने पाती में अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं. परिणाम सकारात्मक न होने पर निराश न हो उनका हौसला बढ़ायें. उनकी रुचि किस विषय में है, इसे समझने का प्रयास करें. ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां करिअर निर्माण की अपार संभावनाएं हैं. अच्छे अवसरों को पहचानने में बच्चों की मदद करें. उनकी प्रतिभा को खिलने दें.

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