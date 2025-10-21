हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा 'खतरनाक' श्रेणी में

UP AQI Today: प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, खासकर PM2.5 और PM10 के कारण. AQI 150-400 के खतरनाक स्तर पर है. दिवाली पर बढे वायु प्रदूषण के चलते हवा बिगड़ गयी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 07:20 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में दिवाली अगले दिन मौसम शुष्क और धुप वाला होगा. लेकिन बढे वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है. सुबह शाम धुंध से आंखों में जलन और सांस लेने में तक्लिफ्हो सकती है. कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर को पार कर गया है. गाजियाबाद में AQI 582 तक रिकॉर्ड किया गया है.जबकि  प्रमुख शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम 22-25°C रहने की उम्मीद है. हवा की गति 5-10 किमी/घंटा और आर्द्रता 50-80% के बीच रहेगी. कहीं भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है.

मौसम विभाग की मानें तो मंगलवा-बुधवार को वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा. आसमान में धुंध और कोहरा छाया रहेगा. सुबह-शाम ठंड बढ़ी रहेगी.

प्रदेश का AQI बिगड़ा

प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, खासकर PM2.5 और PM10 के कारण. AQI 150-400 के खतरनाक स्तर पर है. राजधानी लखनऊ में AQI 397, pm2.5-273, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में AQI 582 pm2.5-367, कानपूर में AQI 250 pm 2.5-150, वाराणसी का AQI 320 pm2.5 200. इसके अलावा भी कई और शहरों में भी दिवाली पर बढे वायु प्रदूषण के चलते हवा बिगड़ गयी है. लोगों ने सांस लेने में तकलीफ और आँखों में जलन की शिकायत की है.

अगले 24 घंटे तापमान

ज्यादातर शहरों  का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. इसके अलावा कई जगह तापमान 28 डिग्री तक जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश की कोई संभावना नहीं है.जिसके चलते धुंध बढ़ेगी और प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, कानपूर अधिकतम 32 न्यूनतम 23,वाराणसी अधिकतम 34 न्यूनतम 25, गाजियाबाद अधिकतम 32 न्यूनतम 22 और आगरा अधिकतम 33 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

सुबह-शाम धुंध बढ़ेगी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अगले 24 घंटे धुंध और कोहरे के कारण सुबह शाम विजिबिलिटी कम रहेगी. वहीं हवा का दबाब भी कम रहेगा. हल्की ठंड सुबह शाम रहेगी. एक हफ्ते के अन्दर तेजी से मौसम बदलेगा. बारिश न होने से हवा में प्रदूषण के कण मुश्किल बढ़ाएंगे.

Published at : 21 Oct 2025 07:20 AM (IST)
