यूपी के इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

सर्दी के मौसम के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है. यूपी मौसम विभाग ने गुरुवार (11 दिसंबर) को अगले तीन दिनों तक राज्य के तराई क्षेत्र में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जबकि न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों में दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में जो गिरावट देखी गई थी, वह गुरुवार रात से रुकने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने आगे कहा कि शुक्रवार से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ और संभावित पूर्वी हवाओं के कारण 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की हल्की गर्मी के बावजूद, खासकर तराई जिलों में घना कोहरा बना रहेगा.

बरेली और गोरखपुर में जीरो रही विजिबिलिटी

मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि निचले स्तर की वायुमंडलीय स्थिरता तराई क्षेत्र में घने कोहरे और राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे को बनाए रखने में मदद करेगी. गुरुवार सुबह बरेली और गोरखपुर में विजिबिलिटी ज़ीरो रही, जहां बहुत घना कोहरा छाया रहा.

किन-किन इलाकों में छाया रहा घना कोहरा?

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बलिया और बहराइच में भी घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई. कई इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस, इटावा और बरेली में 7.2 डिग्री सेल्सियस और कानपुर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

यूपी के सभी जिलों में सूखा रहा मौसम

राज्य के ज़्यादातर बड़े शहरों में दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. प्रदेश में कहीं बारिश नहीं हुई और बुलेटिन में मॉनिटर किए गए सभी जिलों में मौसम सूखा रहा.