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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर नवविवाहिता ने दी जान, एक महीने पहले हुई थी शादी

नोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर नवविवाहिता ने दी जान, एक महीने पहले हुई थी शादी

Noida Suicide: मृतका के माता-पिता का आरोप हैं कि पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था. परिजनों ने उस पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 12 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में नवविवाहिता ने 16वीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान 24 वर्षीय कामिनी कुमारी के रूप में हुई है. उसकी शादी करीब एक महीने पहले 11 जुलाई को हुई थी.

थाना प्रभारी सेक्टर 39 डीपी शुक्ला ने बताया कि रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कामिनी ने सोसाइटी के लिली टावर की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. जिसके बाद उसे आनन फ़ानन में अस्पताल लेकर जाया गया. लेकिन, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

थाना प्रभारी ने बताया कि कामिनी मूल रूप से एटा की रहने वाली थी और अपने पति मंथन धीमान के साथ सेक्टर-108 स्थित सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1602 में किराये पर रह रही थी।. मंथन मूल रूप से देहरादून का निवासी है और एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता है.

बीते कुछ समय से अवसाद में थी कामिनी

पुलिस के मुताबिक, मंथन ने पूछताछ में बताया है कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद में थी और उसका इलाज चल रहा था. कामिनी पहले एक बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद कामिनी के मायके वाले भी नोएडा पहुंचे. परिजनों ने उसके पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 12 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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