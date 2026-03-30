UP Weather: यूपी के मौसम में उलटफेर जारी, आज लखनऊ समेत 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मौसम में इन दिनों लगातार उलटफेर देखने को मिल रही है. कभी धूप तो कभी बारिश की वजह हो रही है, जिससे तापमान में कमी आई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अलग-अलग रहेगा. कही धूप की वजह से गर्मी तो कहीं बारिश से राहत मिलेगी. आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. इन जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की आशंका बनी हुई हैं. इन जिलों में तेज धूल भरी आंधी के भी आसार हैं.

प्रदेश के पूर्वी संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. हालांकि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में धूप निकलेगी और गर्मी परेशान कर सकती है. राजधानी लखनऊ में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. यहां अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा.

नोएडा से आगरा और लखनऊ तक बारिश

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, हापुड़, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में आज अनेक स्थानों पर काले घने बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होगी. इन जिलों में वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

वहीं बिजनौर, अमरोहा, सँभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया है. कहीं-कहीं पर बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी और चित्रकूट में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, इन जिलों में भी तेज सतही हवाओं का अलर्ट दिया गया है.

बारिश की वजह से गर्मी से राहत

अचानक मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा. मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश की वजह से अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिगी सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी. इसके बाद गर्मी फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी. आंधी और बारिश की वजह से रबी की फसलों को नुक़सान हो सकता है.

