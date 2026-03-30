वाराणसी के दालमंडी में फिर चला सड़क चौड़ीकरण का कार्य, 30 मकान ध्वस्त

वाराणसी के दालमंडी में त्योहार बाद एक बार फिर चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है. रविवार के दिन वाराणसी के दालमंडी में पीडब्ल्यूडी की तरफ से 30 मकान को ध्वस्त करने का कार्य किया गया. इससे पहले भी 25 मकान को ध्वस्त किया जा चुका है. भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का कार्य एक बार फिर शुरू किया गया.

वहीं, वाराणसी के दालमंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण और सौंदरीकरण कार्य को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारी के. के. सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है. पीडब्ल्यूडी अधिकारी के. के. सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि - रमजान और त्योहार की वजह से वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण अभियान को रोका गया था, इस दौरान बाजार में भारी भीड़ रहती है. एक बार फिर इस कार्य को शुरू कर दिया गया है.

कार्रवाई में 30 मकानों का किया गया ध्वस्त

पीडब्ल्यूडी अधिकारी के. के. सिंह के मुताबकि, रविवार के दिन 30 मकान को ध्वस्त करने का कार्य किया गया , इससे पूर्व में 25 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. इसके अलावा अन्य और 15 मकान के भी पूर्व से ध्वस्त करने का कार्य लगातार जारी है. इस दौरान मकान मालिकों को करीब 32 करोड़ रुपये मुआवजा प्रदान किया जा चुका है.

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मार्ग होगा सुगम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाराणसी के दालमंडी में एक बार फिर शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर बाजार में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी. इसके अलावा इस अभियान के दौरान ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई. इस चौड़ीकरण अभियान के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है. आपको बता दें कि वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का कार्य काफी समय से चल रहा है, त्योहारों के चलते यह अभियान रोक दिया गया था.