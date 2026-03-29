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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर में थानाध्यक्ष को लगी गोली, लखनऊ किया गया रेफर, SP ने दिए जांच के आदेश

सुल्तानपुर में थानाध्यक्ष को लगी गोली, लखनऊ किया गया रेफर, SP ने दिए जांच के आदेश

Sultanpur News In Hindi: अखंड नगर थाना अध्यक्ष अरुण द्विवेदी को गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है. मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Mar 2026 10:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब अखंड नगर थानाध्यक्ष अरुण द्विवेदी को गोली लग गई. आनन फानन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है. वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक चारु निगम, अयोध्या रेंज के आईजी सोमन बर्मा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.  

दरअसल, ये मामला अखंड नगर थाने का है, इसी थाने में इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी थानाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं. बताया गया कि थाना परिसर में ही उनका सरकारी आवास है. आज शाम ये कमरे में थे, उसी दौरान उनके कमरे में गोली की आवाज सुनकर वहां तैनात पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए तो अरुण द्विवेदी घायलावस्था में पड़े थे. कंधे के पास गोली लगी हुई थी. 

अधिकारियों ने लिया घटना स्थल का जायजा

इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से स्थिति गंभीर देख डाक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया. वहीं इस बात की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक चारु निगम को लगी तो वे तत्काल उनके पास पहुंची और हाल चाल लिया. इसके साथ ही वे अखंड नगर थाने पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया. 

हाल ही बनाया गया था कार्यवाहक थानाध्यक्ष

पुलिस अधीक्षक चारु निगम के मुताबिक, 15 मार्च से उन्हें कार्यवाहक थानाध्यक्ष बनाया गया था. शाम सवा 6 बजे वे अपने कमरे की साफ सफाई और व्यवस्थित करने में लगे थे, उसी दौरान कमरे से गोली चलने की आवाज आई. जिस समय घटना हुई उस समय वे कमरे में अकेले थे, वहां पर उनकी निजी रिवॉल्वर पड़ी हुई थी. 

पीजीआई मे लखनऊ में चल रहा थानाध्यक्ष का इलाज

फिलहाल, एसपी ने फील्ड यूनिट बुला ली है, ताकि इसकी जांच हो सके. उनकी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. पीजीआई ट्रामा सेंटर में उनकी सर्जरी की जाएगी. हालांकि, ये घटना एक्सीडेंटल फायर का केस प्रतीत हो रही है. वहीं घटना की जानकारी लगते ही अयोध्या रेंज के आईजी सोमन बर्मा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार भी अखंड नगर थाने पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया.

Published at : 29 Mar 2026 10:57 PM (IST)
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Sultanpur News Sultanpur Police UP NEWS
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