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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मानसून एक्टिव, सभी जिलों में वज्रपात, भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में मानसून एक्टिव, सभी जिलों में वज्रपात, भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का अनुमान जताया है. कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Jul 2026 07:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बने निम्न दबाव क्षेत्र कमज़ोर होने की वजह से मानसून उत्तर की ओर बढ़ गया है. जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा. मानसून में आए इस बदलाव की वजह से अगले तीन से चार दिन लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज 28 जुलाई को भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. जबकि 25 जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को पूरे प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान प्रदेश के प्रदेश के अधिकांश हिस्से में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात संभावना है और कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. 29 जुलाई को बारिश की रफ़्तार पश्चिमी यूपी की और तेजी से बढ़ेगी और नोएडा समेत आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश होगी.  

2 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

यूपी में अगले चार-पांच दिनों लगातार बादलों का आवाजाही बनी रहेगी और कई जगहों पर वज्रपात और भारी बारिश होगी. बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी और प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी. अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की गिरावट होगी. इसके बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ सकता है.  

इन जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और सोनभद्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. वहीं शामली, मेरठ, मुरादाबाद, सँभल, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर और चंदौली में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.  

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आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, फ़तेहपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

राजधानी लखनऊ, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर में आज अनेक स्थानों पर बारिश का यलो अलर्ट है. 

बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव और जाम की समस्या भी देखने को मिल सकती हैं. वहीं नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ सकता है. जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है. ऐसे में लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. ख़राब मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Jul 2026 07:12 AM (IST)
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